México

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, abre fonda y sirve platillos que disfrutaba la actriz: “Le encantaban las carnitas”

La exasistente de Silvia Pinal presenta ‘Bistro La Cosita’, espacio donde prepara recetas favoritas de la actriz. Efigenia busca mantener vivo el legado culinario y la memoria de la Diva de la Época de Oro

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Efigenia Ramos
Efigenia Ramos abrió la fonda Bistro La Cosita en honor a Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre de 2024 (Archivo)

Efigenia Ramos abre una fonda en honor a Silvia Pinal y asegura que cocinará los platillos que más le gustaban a la actriz, fallecida el 28 de noviembre de 2024. La exasistente personal de la llamada Diva de la Época de Oro del cine mexicano afirma que mantiene presente a su jefa también porque se quedó con su mascota Cosita.

El negocio se llama “Bistro La Cosita” y, según Ramos, es “una fondita chiquita” y no un restaurante. “Es una fondita chiquita, ni siquiera es restaurante, se llama ‘Bistro La Cosita’, en honor a ella”, declara ante la prensa.

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Ramos, conocida como “Efi”, fue asistente, mano derecha y confidente de Pinal durante 35 años. Sobre la perrita Chihuahua que ahora vive con ella, sostiene que nadie se la reclamó: “Nadie, aquí está mi perrita, ahora sí ya puedo decir que es mía”.

La exasistente recuerda que Pinal disfrutó en uno de sus últimos cumpleaños las carnitas que ella le preparó y que ese platillo estará disponible en la fonda. “Ay sí, toda esta comida se la hacía muy frecuentemente a mi jefa, a ella le encantaban las carnitas”, dice.

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Efigenia Ramos
La exasistente de Silvia Pinal aseguró que en la fonda cocinará los platillos que más le gustaban a la actriz (X)

Ramos cuenta que empezó a trabajar con Pinal a los 26 años por recomendación del político Tulio Hernández, exesposo de la actriz, y que al inicio se encargaba de gestionar agendas. También señala que recibió su liquidación y que los hijos de Pinal la trataron bien, pero que el dinero se le terminó por deudas, por lo que decidió abrir el negocio; añade que, aunque le ofrecieron trabajo, no aceptó.

Efigenia Ramos, en defensa de la casona del Pedregal donde Silvia Pinal vivió por décadas

Por otro lado, Efigenia Ramos niega que hijos de Silvia Pinal no tengan dinero para mantener la mansión del Pedregal y asegura que “sí les alcanza”, según declaró en una reunión con medios. La exasistente sostiene que el mantenimiento “aparentemente es caro, pero no es cierto, no es tan caro”.

Ramos afirma que el posible motivo para vender no es falta de recursos, sino que “la casa es para dos personas”, de acuerdo con su testimonio. “Si hubiera sido para una sola, a lo mejor la hubieran conservado”, agrega.

Silvia Pinal
Ramos explicó que Bistro La Cosita es una fondita chiquita y no un restaurante (Archivo)

Sobre la postura de la actriz, Ramos relata que Silvia Pinal rechazó en vida la idea de deshacerse del inmueble. “No, mi casa yo la hice con mucho esfuerzo”, recuerda que dijo la intérprete cuando le propusieron mudarse a un departamento pequeño.

La exasistente también señala que, tras la muerte de su jefa, la familia batalló para coordinarse en temas relacionados con la propiedad. “Todo mundo está bien ocupado ahí... era muy difícil, porque todos tienen veinte mil cosas”, afirma.

Silvia Pinal
Ramos recordó que Silvia Pinal disfrutó las carnitas que ella le preparó en uno de sus últimos cumpleaños (Archivo)

Ramos añade que, si la actriz estuviera viva, no habría permitido la venta: “No, pues no los dejaría. Simplemente ella no los dejaría”. También precisa que la decisión recae en dos de los hermanos de Sylvia Pasquel, a quienes “la casa le tocan” y “ellos son los que decidieron” ponerla en venta, según la versión que ofreció a medios.

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