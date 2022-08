“Estoy como león enjaulado”: Caro Quintero aseguró desde prisión que lo detuvo la DEA

Caro Quintero aseguró desde prisión que lo detuvo la DEA, de acuerdo con Anabel Hernández

Rafael Caro Quintero, el también llamado Narco de Narcos, nunca habría sido detenido por la Secretaría de Marina Armada de México, pues de acuerdo con Anabel Hernández, a través de un documento judicial negaron su participación en los hechos. Y por otra parte, la Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina confirmó que nunca estuvo bajo su custodia.

Ello nos remite a las palabras de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien durante una de sus conferencias mañaneras, la del 8 de julio, aseguró que la DEA, como lo dijo el embajador de EEUU, no tuvo injerencia directa en el caso. Completamente contradictorias por lo revelado por la escritora.

De acuerdo con el reportaje de la periodista para el portal Deutsche Welle (DW), fue el propio Caro Quintero quien aseguró que durante su detención estuvo presente la Administración de Control de Drogas , o la DEA por sus siglas en inglés.

Rafael Caro Quintero cambió de parecer respecto a los abogados que llevarán su caso, pues ya nombró a dos defensores particulares. FOTO: ARCHIVO/ VÍCTOR MENDIOLA /CUARTOSCURO.COM

La periodista señaló que la revelación por teléfono a uno de sus abogados fue que al momento de ser detenido, estuvieron involucradas autoridades como la DEA, la Secretaría de Marina del gobierno de México, así como la Interpol.

“…Le voy a mandar el oficio de la Secretaría de Marina donde dicen que ellos no lo detuvieron, que ellos no participaron en nada”, habría completado el abogado del ex líder fundador del Cártel de Guadalajara.

“¿No?, pues fue la DEA y la Marina e Interpol”, recibió como contestación de parte de su cliente.

Además, habría confirmado que también involucraron a su familia, a quienes probablemente les hicieron firmar documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con lo cual entraron a la lista negra de EEUU.

“Están recogiendo todas las cosas que estaban a su nombre”, dijo Quintero a su abogado, en referencia al embargo de las propiedades que tienen a su nombre, de acuerdo con Hernández. A cambio, dijo, les podrían haber ofrecido un amparo.

Anabel Hernández tuvo acceso a una conversación del capo con su abogado, en donde reveló los detalles de su detención Fotos: J.M. Mariscal/Infobae

Así es la vida de Caro Quintero en prisión

Por otra parte, quien fuera uno de los más grandes capos del narcotráfico durante algunas épocas, habría tenido numerosas quejas, principalmente la de sentirse solo en prisión, pues hasta el momento nadie lo había visitado.

“Vinieron unos abogados y mi hermana y un primo, pero no he tenido visita y no hay quien me saque, ¡todo el día aquí en la celda!”, habría sido su principal reclamo.

Además, aseguró que se siente “como león enjaulado”, y que padece “un chingo de ansiedad”, por lo que pidió que se hagan los movimientos necesarios para que pueda pasar con todos los demás presos, que no esté aislado.

La periodista mexicana también reveló el sentimiento de soledad del capo en prisión Fotos: J.M. Mariscal/Infobae

Por otra parte, una próxima entrega del reportaje de la periodista mexicana Anabel Hernández desmenuzará todos los detalles de la salud de Caro Quintero, pues la conversación con su abogado giró alrededor de sus necesidades médicas.

Autoridades desmintieron Anabel Hernández

Por su parte, la Marina Armada de México, en exclusiva con Infobae México, aseguró que sus agentes sí participaron en el operativo para detener a Caro Quintero, aunque únicamente durante las labores de de apoyo, planeamiento y acompañamiento.

Lo anterior, insistieron bajo el argumento de que fue la Fiscalía General de la República quienes se encargaron de ejecutar la detención y el aseguramiento del fundador del Cártel de Guadalajara, “como por ley corresponde”.

