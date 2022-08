“Nos deben una explicación”: López Obrador condenó críticas de la oposición a iniciativa de la Guardia Nacional

(Foto: Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a las duras críticas que recibió luego de que diera a conocer sus intenciones de incorporar a la Guardia Nacional (GN) a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 10 de agosto, el titular del Ejecutivo mostró una serie de declaraciones que lanzaron diversas personalidades de la oposición, entre las que destacaron las del periodista Carlos Loret de Mola, la politóloga Denise Dresser, la senadora panista Lilly Téllez, Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros; con las que reprobaron el posible decretazo del tabasqueño.

Ante ello, López Obrador aseguró que “todos ellos nos deben una explicación sobre el por qué guardan silencio acerca de la guerra, las masacres, la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal”, pues acusó a la oposición de haber ignorado las irregularidades que se presentaron en administraciones pasadas.

“¿Ha hecho ellos un análisis sobre lo grave de que en todo el sexenio de (Felipe) Calderón, el secretario de Seguridad Pública, estaba vinculado con la delincuencia organizada? Pueden no hacerlo, además, son libres, pero que no quieran engañar de que son independientes, de que representan a la llamada sociedad civil. No, todos ellos son voceros del bloque conservador que dominó México durante décadas y que tenía como propósito saquear, robar y que causó mucho daño”, sentenció el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...