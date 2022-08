José Narro acusó campaña de desprestigio en el Senado; Javier Lozano y Gibrán Ramírez participan en ella

El Senador advirtió sobre una guerra sucia contra su trabajo (Foto: Twitter / @NarroJose)

José Narro, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, declaró ante medios de comunicación que existe una guerra sucia contra este organismo legislativo en la que los medios de comunicación “que no quieren” a la 4T hacen ver mal el trabajo de esta Cámara. Asimismo, sostuvo que Javier Lozano y Gibrán Ramírez forman parte de ella.

Este martes 9 de agosto, durante una conferencia de prensa, el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que existe una campaña permanente de golpeteo por parte de algunos medios de comunicación en el que se pone en tela de juicio la administración de los recursos de la Cámara Alta.

Para ejemplificar esto, mencionó una nota del diario Excélsior, en la que se divulgó el egreso de recursos al interior del Senado más allá del salario de las y los legisladores que ahí trabajan, el cual es de 119 mil pesos mensuales.

El senador de Morena apuntó una campaña de golpeteo por parte de Gibrán Ramírez y Javier Lozano.

“Creo que cuando planteamos lo de la guerra sucia, a eso nos referíamos”, dijo ante una pregunta directa, y especificó que ésta emana en la derecha; sin embargo, en ese momento fue interrumpido para decirle que él había dicho que era al interior de la Cámara, por lo que se corrigió y para argumentar esta corrección dijo: “¡¿A quién pertenece Javier Lozano? Yo no sé si Gibrán (Ramírez) trabaje aquí o no”.

De tal modo que, para resolver este problema, el vicepresidente informó que ya sostuvo una reunión con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde el fruto de este encuentro terminó en la reiteración de la transparencia y austeridad en el Senado. “Nosotros recibimos únicamente como apoyo salarial 119 mil pesos”, reitero para evitar malos entendidos. Asimismo, el senador tampoco aportó pruebas de los señalamientos contra Gibrán Ramírez o Javier Lozano.

“Por eso decimos nosotros que hay una guerra sucia, es una información que se liberó de forma indebida, que no me afecta a mí, sino todos los demás senadores”

Además de referirse a la nota que se publicó de primera plana en el Excélsior, señaló al Reforma como otro medio que no concuerda con la llamada Cuarta Transformación (4T) y que también publica en su contra; no obstante, no brindó una respuesta detallada sobre las notas de este medio que han afectado la imagen del Senado.

Leticia Robles de la Rosa se basó en los datos que proporciona el propio Senado de la República (Foto: Cuartoscuro)

Es de considerarse que si bien existen medios cuya línea editorial dista de la promoción del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la publicación a la que hizo referencia está basada en datos verificables por parte del gobierno, por lo que la autora de la nota señalada, Leticia Robles de la Rosa, condenó que se insinuara que ella participara en la guerra sucia que mencionó Narro Céspedes.

Ante el evidente reclamo de Robles de la Rosa, Narro hizo una publicación en redes sociales en la que le manifestó su respeto a la periodista, pero reiteró la imprecisión de la información.

“Estimada Leti, cuenta con nuestro respeto en su labor periodística. Nunca señalamos que usted impulse guerra sucia. Sin embargo la información publicada el pasado jueves 4 de agosto es imprecisa y pone en riesgo la integridad de mis compañeros senadores y la mía. Un fuerte abrazo”

En consecuencia, la reportera reviró diciendo que se apegó a la información que el propio Senado hace de carácter público: “¿Los datos son impreciso? Pues dígaselo a los responsables del Senado que las generan. Yo me apego a la información del Senado”.

