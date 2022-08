“Me tocaron unos ladrones medio raros”: el morenista Gibrán Ramírez fue víctima de robo en Coyoacán

El morenista denunció haber sido víctima de robo en la alcaldía Coyoacán (Foto: Twitter- Gibrán Ramírez)

El morenista y excandidato a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Gibrán Ramírez, denunció haber sido víctima de la delincuencia en calles de la alcaldía Coyoacán, no obstante -dijo- eran unos ladrones “medio raros”.

A través de su cuenta de Twitter, Gibrán Ramírez, señaló que los sujetos dañaron su vehículo y se llevaron algunas pertenencias sin valor, por lo que señaló, la situación responde al “acoso político de las últimas semanas”.

“Al parecer -en breve confirmaré- no me robaron nada de gran valor. Esto responde más bien al acoso político de las últimas semanas”, señaló.

FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

En un siguiente mensaje destacó: “Mi mochila moleskine y nueva no se la llevaron, solo la tiraron por ahí a los pocos metros -unto con Álvarez, un dinosaurio de peluche. Me tocaron unos ladrones medio raros”, resaltó, cosas que dijo, fueron abandonadas calles más adelante.

Esta mañana, el político morenista agradeció y reconoció a las autoridades capitalinas la atención otorgada por la denuncia realizada, especialmente, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a cargo de Omar García Harfuch.

En días pasados, el politólogo de la UNAM salió en defensa del senador de Morena, Ricardo Monreal, quien estrenó el tema Rap Real en la que se promociona en redes sociales.

El pasado 10 de julio, Ramírez Reyes sostuvo que, como dice la canción, Monreal cuenta con criterio propio, además que se refirió a sus detractores como “secta”, esto sin especificar si se trata de la militancia de otros partidos o de los morenistas que no esperan que Monreal sea el candidato para las elecciones presidenciales de 2024.

Gibrán Ramírez (Foto: Twitter@gibranrr)

“Veo muy alterada a la secta por el rap de Ricardo Monreal. Les propongo que sus dirigentes contesten o planeemos una ronda de batallas escritas. Ya no hagan coraje y pónganse creativos porque van a estar así todo el próximo año mientras nosotros nos divertimos y hacemos cosas”, escribió en Twitter.

De tal modo que el politólogo de la UNAM insistió en exponer el perfil de Monreal Ávila como el mejor por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de México, algo que ha venido diciendo desde hace meses a través de diferentes plataformas.

“Nadie puede cuestionar con argumentos el hecho de que tiene criterio propio, así es. Y es la única candidatura que puede reivindicar venir desde el margen: en el mercado de Fresnillo, los locatarios recuerdan al joven y esforzado Ricardo vendiendo jugos, resistiendo en el estudio”, dijo Gibrán Ramírez.

Gibrán Ramírez defendió a Ricardo Monreal de críticas por el Rap Real (Foto: Twitter / @gibranrr / Infobae México)

Estas declaraciones salieron a la luz en un contexto complicado al interior de Morena, esto porque se trata del instituto político más popular entre la ciudadanía, por lo que se tiene el escenario planteado, de acuerdo a algunas casas encuestadoras, que el o la candidata sea emanada de la 4T será quien gane la presidencia.

Es en este contexto donde se destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde hace semanas, resaltó los perfiles que él preferiría que lo sucedieran: Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora CDMX) y actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

