Gibrán Ramírez llamó “patriota” a Manuel Bartlett y las redes estallaron

El politólogo y militante de Morena Gibrán Ramírez Reyes desató las críticas y burlas en redes sociales luego de asegurar que la batalla de mayor dimensión que está enfrentando la actual administración la están liberando un grupo de “patriotas” liderados por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

A través de su cuenta de Twitter, Gibrán Ramírez llamó a Manuel Bartlett “patriota”, e indicó que estaba liderando a varias personas para combatir “la batalla de mayor dimensión de este gobierno”; señaló que si logra triunfar, habrán las condiciones necesarias para el desarrollo de este país, de lo contrario, “estaremos postrados ante el extranjero”.

“La batalla de mayor dimensión de este gobierno la está librando un grupo de patriotas comandado por Manuel Bartlett. Si triunfa, tendremos condiciones para el desarrollo del país. Si no, estaremos postrados ante el extranjero. Eso, en este momento, es lo que más importa”, escribió en su red social.

Gibrán Ramírez llamó a Manuel Bartlett “patriota” (Foto: Captura de Twitter @gibranrr)

Su comentario se dio luego de que Manuel Bartlett acusara a empresas extranjeras de beneficiarse de los subsidios otorgados por la CFE, debido a que se encuentran en un modelo de autoabasto aprobado por la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Este mecanismo es otro atraco a la CFE, que es la que está subsidiando. (Las energías renovables) no son las más baratas, son las más caras”, expresó en conferencia de prensa.

Además, el director de la CFE es investigado por autoridades estadounidenses por su supuesta participación en la planeación y homicidio de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la DEA asesinado en febrero de 1985.

El director de la CFE es investigado por autoridades estadounidenses por su supuesta participación en la planeación y homicidio de Enrique “Kiki” Camarena (EFE/Mario Guzmán)

Por lo que el comentario de Gibrán Ramírez bastó para que los usuarios y varios personajes de la política mexicana lo tacharan de loco y cínico.

El youtuber y comediante Chumel Torres pidió que le guardaran el tuit para cuando la DEA tenga a Bartlett bajo custodia. “Guárdenme este tuit donde Gibrán le dice patriota a Bartlett. Regrésenmelo cuando lo arreste la DEA”, publicó el conductor de El Pulso de la República.

Por su parte, el periodista José Ignacio Rasso se dijo sorprendido por las alabanzas al director de la CFE, y lo cuestionó sobre si así piensa restablecer el orden moral.

Chumel Torres pidió que le guardaran el tuit para cuando la DEA tenga a Bartlett bajo custodia (Foto: Captura de Twitter @ChumelTorres)

“Gibrán es de sorprender las alabanzas a Bartlett...”Patriota” ¿En verdad así piensan restablecer el orden moral? Independientemente de estar o no de acuerdo con la Reforma en la Ley Eléctrica”, escribió.

“En tu caso “independientemente de estar o no de acuerdo” no aplica porque tú no solo estás en contra de modificar la reforma energética, también piensas que México no debería tener soberanía energética. Sería más honesto que fueras transparente con tu opinión”, respondió Estefanía Veloz a Ignacio Rasso.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios se burlaron y criticaron a Ramírez por llamar “patriota” a Bartlett.

"Ahora, una vez santificado por la 4T, dejó de ser el diablo y es llamado patriota. Los chairos son jocosísimos”, señaló un usuario (Foto: Cuartoscuro)

Una internauta se mofó: “¿Y qué sigue, hacerle una estatua y una calle con su nombre en cada ciudad del país? ¿Qué no le pagamos para hacer su chamba bien y ya? Están enfermos de soberbia”.

Uno de sus seguidores indicó que la organización de la izquierda mexicana en el país tiene que ver con el fraude de 1988 y Bartlett fue instrumental para ello, “ahora, una vez santificado por la 4T, dejó de ser el diablo y es llamado patriota. Los chairos son jocosísimos”, finalizó.

“No tienes ni la altura ni la edad para hablar de cosas que ni siquiera viviste porque Bartlett ha sido un monstruo desde que tú ni nacías”, arremetió una usuaria; “la edad no importa, si vas a alabar a alguien de ese modo, de perdido te informas sobre su trayectoria”, respondió otra persona.

