“Me purga ver al ejército en las calles”: cuando Citlalli Hernández estaba contra la militarización

Citlalli Hernández ha sido una de las defensoras de la adición de la GN a Sedena (Foto: Facebook/ Twitter)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causó polémica luego de que reveló su intención de integrar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). El anuncio fue bien recibido por algunos militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que en el pasado se pronunciaron en contra de la militarización.

Entre los simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que han salido en defensa de la iniciativa ha sido la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández, quien incluso lanzó ácidos comentarios en contra de miembros del Partido Acción Nacional (PAN), que han criticado la iniciativa del mandatario nacional.

Años atrás Hernández mostró descontento con la presencia militar en la vía pública. Es por ello que ha sido criticada por quienes se oponen a la integración de la GN a la Sedena, que han argumentado que su oposición se debe a que este cambio podría significar militarizar al país.

Revivieron tuit de Citlalli Hernández donde repudia la militarización (Fotos: Capturas de Twitter)

“Le avisan a @FelipeCalderon por fa, que me purga ver al ejército en las calles”, habría dicho en Twitter la morenista.

El tuit es de 2012, el último año del mandato de Felipe Calderón, quien impulsó la Guerra contra el Narcotráfico, una estrategia de seguridad que ha sido reprobada múltiples veces por la 4T.

Una década después, la publicación fue revivida en la misma red social en que fue publicada originalmente. El periodista Jesús Martín Mendoza subió a su cuenta una captura de pantalla del mensaje de Citlalli Hernández.

Citlalli Hernández aseguró en el pasado que le "purgaba" ver al ejército en las calles (Foto: @CitlaHM)

Mendoza aseguró que la secretaria general de Morena actualmente está apoyando la misma medida que criticó durante el gobierno del ex presidente panista.

“Cómo no Citlali. Yo le aviso a tu patrón @lopezobrador_ que te purga ver al ejército en las calles”, dijo el comunicador en redes sociales.

Con ello se sumó a la ola de críticas que López Obrador y la militancia de Morena han recibido por la intención de integrar un organismo de origen civil a las fuerzas armadas.

Cabe mencionar que Citlalli Hernández no ha sido la única víctima de declaraciones que hizo en el pasado. Este 9 de agosto también han revivido comentarios que el presidente hizo antes de llegar a la presidencia.

Chumel Torres revivió video donde AMLO se pronunció en contra de la militarización (Fotos: Instagram//REUTERS/Edgard Garrido)

Chumel Torres revivió un video de López Obrador, en el que este advirtió que era inadmisible un gobierno militarista. El material compartido por el creador de contenido es una compilación de fragmentos de entrevistas que el jefe del ejecutivo concedió entre 2010 y 2018.

En ese entonces, el presidente declaró que la inseguridad y violencia no deben ser combatidas mediante la militarización y que los militares deben ser retirados de las calles a medida que la policía se profesionaliza. Asimismo, en la entrevista de 2018, aseguró que con la GN no se militarizaría México.

FILE PHOTO: Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador gestures during a news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, June 20, 2022. REUTERS/Edgard Garrido//File Photo





Más de cuatros años después de esta última declaración, el pasado 8 de agosto, López Obrador anunció que emitirá un acuerdo para que la GN dependa de la Sedena. Declaró que hará un propuesta de reforma para conseguir este objetivo y que en caso de que sea rechazada por el Poder Legislativo, implementará la medida mediante decreto presidencial.

Poco después del polémico anuncio, representantes del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguraron que no permitirán que el jefe del ejecutivo tome este medida.

El presidente nacional de la bancada tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que un decreto no presidencial no puede modificar la adscripción de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual le da carácter civil al mando. Asimismo aseguró que una reforma es impensable, ya que Morena no cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso de la Unión.

