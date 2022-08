Carolina Monroy declinó candidatura en Edomex por falta de “condiciones para una competencia real”

Carolina Monroy del Mazo negó que tenga planeado buscar la candidatura para el gobierno del Edomex, luego de que el dirigente estatal la mencionara como una de las posibles contendientes. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Carolina Monroy del Mazo, ex presidenta municipal de Metepec y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció este lunes 8 de agosto que no está en sus planes postularse como candidata del tricolor para contender por la gubernatura del Estado de México en 2023.

“Considero que no existen las condiciones para una competencia real, razón por la que no participaré en el citado proceso electoral”, escribió la también ex secretaria de Desarrollo Económico del Edomex en una publicación de Twitter.

Esto, luego de que el dirigente estatal del partido, Eric Sevilla Montes de Oca, la destapara como una de sus cartas fuertes para el proceso electoral del año próximo.

Eric Sevilla aseguró que en el PRI hay candidatos y candidatas dignas para competir por la titularidad del Ejecutivo estatal. (Foto: Facebook/Eric Sevilla)

Durante un evento del Consejo Municipal del PRI en Metepec, el líder priista hizo referencia a las elecciones de 2023 y comentó que “en el PRI es lo que menos nos preocupa, hay excelentes hombres y mujeres para responder a una candidatura y aquí hay tres grandes mujeres para hacerlo”.

Posteriormente, señaló a Carolina Monroy, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul, quienes se encontraban en el lugar. De esta forma, Eric Sevilla pretendió ampliar la lista de aspirantes para representar al Revolucionario Institucional en la contienda para defender uno de sus últimos bastiones históricos.

La respuesta de Carolina Monroy a Eric Sevilla

Luego de las declaraciones emitidas por el dirigente estatal del PRI en el evento del pasado 7 de agosto, la ex alcaldesa de Metepec realizó un pronunciamiento dirigido a militantes y simpatizantes del partido tricolor, en el que fijó su postura y aseguró que no buscará la candidatura.

“Agradezco el reconocimiento a mi trayectoria política y partidista, ciertamente se trata de una carrera impecable, de resultados, jamás manchada por actos deshonestos y colmada de decencia, en todos los aspectos”, expresó Monroy del Mazo en primera instancia.

Carolina Monroy se ha desempeñado como presidenta municipal de Metepec en representación del PRI. (Foto: Twitter/@CarolinaMonroy_)

En continuación con su mensaje, narró que, después de diversas charlas con compañeros y compañeras del partido, llegó a la conclusión de que “no existen las condiciones para una competencia real, razón por la que no participaré en el citado proceso electoral”.

De igual manera, externó sus agradecimientos a las personas que le han manifestado su confianza y adhesión al proyecto y aseguró que “continuaré siendo fiel a mis causas y principios”.

Finalmente, Carolina Monroy ratificó su militancia en el PRI y se dijo convencida de que la organización política “tiene la responsabilidad y el deber histórico de ganar”.

Quiénes son las funcionarias que Eric Sevilla destapó

Además de Carolina Monroy del Mazo, el dirigente estatal del PRI refirió a Ana Lilia Herrera Anzaldo y a Laura Barrera Fortoul como posibles candidatas para buscar la gubernatura del Edomex bajo el manto del partido.

Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul han ocupado diversos cargos en el gobierno del Edomex. (Fotos: Facebook/Ana Lilia Herrera Anzaldo/Laura Barrera Fortoul)

Por un lado, Ana Lilia Herrera ha desempeñado importantes cargos al interior del gobierno del Estado de México, como titular de Educación y de Desarrollo Social. De igual forma, llegó a ser presidenta municipal de Metepec, al igual de Carolina Monroy.

Herrera Anzaldo también tiene historia en el Congreso de la Unión, pues ha ocupado el cargo de diputada local, así como el de senadora de la República. Actualmente funge como diputada federal, puesto que ostenta desde 2019.

Por otro lado, Laura Barrera Fortoul tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Inició su carrera política en 1998 como asesora del subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado, dependencia que dirigió de 2005 a 2008 y, posteriormente, de 2011 a 2012.

Luego, en 2017, asumió el cargo como directora general del DIF Nacional. Actualmente representa al PRI en el Congreso de la Unión como diputada federal.

SEGUIR LEYENDO