Amnistía Internacional lamentó el anuncio de AMLO de integrar a la Guardia Nacional al Ejército

Amnistía Internacional (AI) lamentó el anunció del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien informó que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional, que nació en 2019 como un cuerpo civil de seguridad, pase a control del Ejército.

“Lamentamos la declaración hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atentando contra las facultades constitucionales del Poder Legislativo y perpetuando el enfoque de militarizar la seguridad pública”, manifestó AI en Twitter, pronunciándose tras el anuncio hecho por el mandatario mexicano.

“Ya, por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa”, reveló López Obrador en su conferencia matutina del lunes 8 de agosto.

Esto a pesar de que en 2019, cuando creó la Guardia Nacional, el Gobierno prometió que el cuerpo de seguridad mantendría una naturaleza civil, ante las críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, López Obrador ha cambiado su postura e incluso pretende una reforma constitucional para que formalmente las Fuerzas Armadas tomen el control de la Guardia Nacional, que hasta ahora depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Guardia Nacional cuenta ahora con 110 mil elementos operativos y 260 cuarteles, presumió López Obrador, quien los comparó con los 40 mil elementos que él dice que tuvo la extinta Policía Federal entre el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Felipe Calderón (2006-2012).

El jefe del Ejecutivo federal justificó su intención de militarizar la Guardia Nacional con el argumento de evitar la corrupción, impedir el manejo político del cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia.

Al reconocer la posibilidad de que este cambio no pase en el Congreso debido a que no tiene la mayoría calificada, el presidente señaló que sería mediante un decreto.

“Va una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo. Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, agregó AMLO durante la mañanera.

El anuncio del presidente ha sido criticado por expertos y opositores. A través de su cuenta de Twitter, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, llamó “militarista sin escrúpulos” al presidente.

Y señaló que “huele a golpe de estado y es un vil atraco a la propia Constitución. Así podría decidir que puede reelegirse en el 2024″.

Por su parte, el líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, exigió a López Obrador que respete la Constitución.

“En 2021 el mandato de la gente fue claro, que no tuviera mayoría calificada en el Congreso. Usted no puede brincarse nuestra ley suprema y militarizar al país. Le exigimos gobierne respetando nuestra Constitución y no a decretazos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que también en Twitter, el expresidente Vicente Fox criticó el decreto y llamó a López Obrador “dictador”, al tiempo que aseguró que está “militarizando el país para sostenerse” en el poder.

Con los cambios, la Secretaría de Seguridad se enfocará a la prevención, administrar los reclusorios, dar indultos y ejecutar la Ley de Amnistía.

Este cuerpo de seguridad ha sido una de las principales acciones del presidente para frenar la violencia en México, que registró 33 mil 315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

