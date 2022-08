¿Cómo tener tiempo para ti sin sentirte culpable?

Escribe todos tus pensamientos y sentimientos en papel para poder examinar lo que te está sucediendo. Crédito: Pixabay

No fue hasta que comencé a simplificar mi vida y crear más tiempo para caminatas en solitario, largas sesiones de escritura y otras cosas más tranquilas y reflexivas que me di cuenta de que tengo mi parte de introvertida.

Me encanta conectarme con las personas, pero también valoro y disfruto mucho el silencio y la soledad. Es como un músculo que he ido ejercitando y que me ha permitido frenar y reconectar con cosas que disfruto mucho. Y como muchas veces el reto es encontrar el tiempo para estar con nosotros sin sentir culpa, hoy te quiero compartir algunos consejos para lograrlo:

1. Explora la culpa, por qué estás sintiéndola

Cuando me siento mal o culpable por algo, lo escribo. Escribo todos mis pensamientos y sentimientos en papel para poder realmente examinar lo que está sucediendo, en lugar de dejar que mi mente se deje llevar. Escríbelo y hazte las siguientes preguntas:

¿Cómo puedo sentirme culpable por cuidarme? ¿En qué lugar me pongo a mí para sentirme así? , ¿Por qué no confío en las personas lo suficiente como para hacerles saber lo que necesito?, ¿Qué es lo que yo quiero?. Si un amigo necesitara tiempo a solas, ¿lo culparía o lo apoyaría?

Conectar con la parte izquierda del cerebro al escribir lo que sentimos y pensamos, permite poner en contexto real todo lo que estamos experimentando y de inmediato se baja la intensidad.

Deja tu culpa en el papel y haz lo que tengas que hacer para cuidarte. Recuerda que no solo te está sirviendo a ti cuando apartas el tiempo para recargar, sino también a todos los que te rodean. Al cuidarte primero, tendrás más energía y atención para las personas con las que quieres estar.

Dejar a un lado las culpas te permitirá seguir adelante y disfrutar de la vida. Foto: REUTERS/Nacho Doce

2. Dile a la gente lo que necesitas

“Necesito algo de tiempo para estar solo” no significa “No quiero pasar tiempo contigo”, significa: “Quiero cuidarme para poder disfrutar el tiempo que pasamos juntos”.

No te disculpes por pedir lo que necesitas. Informa a las personas si necesitas algo de tiempo para ti o si prefieres quedarte en casa mientras salen. Pregunta qué los impulsa también. Apoyémonos unos a otros para vivir nuestras mejores vidas, incluso si no siempre entendemos o nos preocupamos de la misma manera.

Si necesitas tiempo, no tengas miedo de expresarlo, trabaja en tu paz interior. REUTERS/Mario Anzuoni

3. Simplifica

El desorden en el exterior puede sentirse como desorden en el interior. Cuando tienes demasiadas cosas en tu hogar o en tu calendario, puedes sentirte abrumado, distraído o ansioso. Al elegir menos en el exterior, puedes experimentar más paz en el interior y obtener más tiempo para ti.

La simplicidad ayuda de las siguientes maneras:

"Escucha lo que tu cuerpo, corazón y alma necesitan para prosperar". Foto: REUTERS/Emilie Madi

Muchas veces las respuestas de todo lo que nos genera duda está dentro de nosotros y es nuestra responsabilidad darnos tiempo en soledad, silencio y sin culpa para respondernos. Date ese tiempo para estar contigo siempre, ponlo en tu agenda y aprende a disfrutarlo.

Valeria Benavides @valben74 Ceo y Fundadora de la Fundación Padma.

