Por qué es importante amamantar a tu bebé aún después de la pandemia de Covid-19

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, estudios científicos aclaran algunas dudas que han quedado sobre la lactancia, el Covid-19 y las vacunas (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Es evidente que la pandemia por Covid-19 está disminuyendo su letal impacto en el panorama internacional, sin embargo, a pesar de que todo el mar de información que existe, se siguen suscitando dudas en lo relacionado, sobre todo, con el virus, las vacunas y los menores de edad o recién nacidos en etapa de lactancia.

En la Semana Mundial de Lactancia Materna, celebrada este 2022 de1 al 7 de agosto y que es coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) para crear conciencia y estimular la acción al respecto, te contamos por qué en tiempos de coronavirus continúa teniendo gran importancia esta forma de alimentar a los bebés.

¿El bebé se puede contagiar de Covid-19 por medio de la leche materna?

La respuesta a esta primera pregunta es “no”. La leche materna de mujeres infectadas de forma natural y que han superado la enfermedad, o vacunadas contra la covid-19, no presenta en absoluto riesgos para el pequeño, pues no registra rastros del virus.

Así lo comprobaron dos estudios realizados por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Valencia. El primero de ellos determinó que ninguna de las 60 muestras de leche materna tomadas en mujeres que habían sido contagiadas en algún momento de Covid, reflejó la presencia del del virus.

De hecho, el 82.9%, según los resultados, contuvo al menos uno de los tres anticuerpos que desarrolla el organismo contra el coronavirus. Mientras, el 52.86% dio positivo para las tres inmunoglobulinas: IgA, IgG e IgM.

Anticuerpos contra Covid-19 en la leche de madres vacunadas

Así es, la leche materna no contiene el SARS-CoV-2, ni siquiera si la madre estuvo contagiada o está vacunada. De hecho, ésta contiene nada más y nada menos que los agentes del organismo humano capaces de combatir el virus. Lo anterior fue comprobado por el segundo estudio del CSIC.

En él, se analizó la presencia de anticuerpos en 75 mujeres lactantes vacunadas con distintas marcas. Los resultados variaron dependiendo de la marca del inmunizador que se habían administrado y si habían tenido una infección previa, sin embargo, en todas las muestras se identificaron defensas.

La lactancia materna juega un papel crucial frente a la pandemia de coronavirus pues es una de las principales defensas contra cualquier agente patógeno como los virus (Foto: DPA)

Además, la leche de algunas que se habían puesto una sola dosis tras haber contraído el virus, presenta niveles de anticuerpos equivalentes a mujeres sanas con dos dosis. Ahora lo relevante sería saber si estos anticuerpos se transmiten exitosamente al organismo del niño.

¿La leche materna puede transmitir los anticuerpos contra Covid a los bebés?

Las investigaciones han señalado que, de hecho, la leche materna es bastante beneficiosa para el sistema inmunológico del pequeño. La razón es que las mujeres vacunadas sí pueden transmitir, a través de la leche, los anticuerpos necesarios para que su hijo corra menos riesgo de contraer el virus.

En el estudio titulado Neutralizing Antibodies and Cytokines in Breast Milk After Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccination publicado en la revista Obstetrics & Ginecology, se ha descubierto que las mujeres vacunadas contra Covid-19 transfieren anticuerpos contra el SARS-CoV-2 a sus bebés amamantados, lo que potencialmente les da inmunidad pasiva contra el coronavirus.

Para ello, midieron la respuesta inmune a la vacuna tanto en la leche materna como en las heces de los bebés amamantados.

En el estudio participaron treinta mujeres lactantes de todo Estados Unidos proporcionando muestras de leche antes de ser vacunadas, de dos a tres semanas después de su primera dosis de vacuna y de tres semanas después de la segunda dosis. También se tomaron muestras de heces infantiles 21 días después de la segunda vacunación de las mamás.

Según recoge la investigación, en las muestras de leche materna, se encontró que los anticuerpos IgG neutralizaron el SARS-CoV-2, así como cuatro variantes. A su vez se detectaron los anticuerpos contra el Covid-19 en el 30% de las muestras de heces infantiles.

“Las mujeres que se sintieron enfermas por la vacuna se asociaron con más anticuerpos en las heces del bebé”, indica la coautra principal, Kathleen Arcaro. Ante estos resultados los autores animaron a la vacunación en embarazadas.

Recomendaciones de la Unicef para la lactancia en tiempos de Covid-19

Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de Covid-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos (Foto: Hannah Beier/REUTERS)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha recomendado seguir la lactancia materna durante lo que sigue de la pandemia, pues no hay evidencia de que el virus de la Covid-19 se transmita a través de ésta.

Asimismo, ha recomendado que, en caso de ser la madre sospechosa del virus, no deje de amamantar a su hijo, eso sí, con las debidas precauciones: usar mascarilla; lavarse las manos con agua y jabón, o utilizar desinfectante a base de alcohol, antes y después de tocar al bebé; sistemáticamente, limpiar y desinfectar todas las superficies tocadas; y solo lavar el pecho en caso de haber tosido sobre él.

