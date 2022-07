INEGI registró 35 mil 625 homicidios en México durante 2021

El vocero de la agrupación de Rafael López Aliaga indicó que los integrantes de su bancada no pueden participar en otras actividades ajenas.

Metropolitano: protestas, indignación y todo lo que ha generado el alza de sus tarifas en los pasajes

Muchos usuarios aseguran que estas unidades brindan un mal servicio no solo por la comodidad, sino por los pocos buses que existen y que no están de acuerdo con el alza del precio de los pasajes porque no justifica.