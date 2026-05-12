De 87 a 52 homicidios diarios: la caída que el gobierno de Sheinbaum presume en seguridad

Sheinbaum destaca que abril de 2026 registra el nivel más bajo de homicidios en 11 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México alcanzó en abril de 2026 el nivel más bajo de homicidios dolosos para un mes de abril en los últimos 11 años, al registrar un promedio diario de 52.5 asesinatos, una reducción de 40 por ciento respecto a septiembre de 2024, cuando la cifra se ubicaba en 86.9 casos diarios.

Durante “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria destacó que la disminución equivale a 34 homicidios menos cada día y atribuyó los resultados a la coordinación permanente entre el Gobierno federal y las entidades del país dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

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A través de sus redes sociales, Sheinbaum celebró el descenso y afirmó que “vamos avanzando”, luego de que los datos oficiales colocaran a abril de 2026 como el mes con menos homicidios desde 2016.

Estrategia de seguridad presume decomisos y captura de extorsionadores

El informe presentado por el Gabinete de Seguridad señala que del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026 fueron aseguradas 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos en 22 estados del país.

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La Estrategia Nacional de Seguridad muestra una reducción sostenida en homicidios a nivel nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que mil 310 personas relacionadas con delitos de extorsión fueron detenidas como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio diario de homicidios en el primer cuatrimestre de 2026 también fue el más bajo desde 2016, con 51.2 asesinatos diarios.

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Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa concentran homicidios en México

Pese a la reducción nacional, ocho entidades concentraron el 53 por ciento de los homicidios dolosos registrados durante abril de 2026.

Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista con 8.2 por ciento de los casos cada uno, seguidos por Morelos con 7.1 por ciento.

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También aparecen Baja California y Sinaloa con 6.4 por ciento respectivamente, además del Estado de México, Veracruz y Guerrero.

Ocho entidades federativas concentran el 53% de los homicidios dolosos registrados en México durante abril de 2026, según datos oficiales del SESNSP. | Crédito: Captura de Pantalla/Youtube (Claudia Sheinbaum Pardo)

En el caso de Sinaloa, el reporte federal detalló que compartió el cuarto lugar nacional con Baja California, al contabilizar 101 homicidios durante abril.

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Aunque las cifras oficiales muestran una tendencia descendente, especialistas y reportes locales han señalado discrepancias en algunos estados respecto a la clasificación de homicidios dolosos y otros delitos violentos, particularmente en entidades como San Luis Potosí.

Estados con mayor reducción de violencia durante 2026

El Gobierno federal destacó que 26 entidades lograron disminuir su promedio diario de homicidios al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

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Entre los estados con mayores reducciones aparecen:

San Luis Potosí con una baja de 80.8 por ciento .

Zacatecas con una reducción de 61.8 por ciento .

Quintana Roo con una disminución de 60.3 por ciento .

Estado de México con una caída de 55 por ciento respecto a septiembre de 2024.

Sonora con una reducción de 55 por ciento .

Guanajuato con una baja de 66 por ciento en comparación con febrero de 2025.

Las autoridades también informaron que los delitos de alto impacto disminuyeron 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 casos a 461.5 durante 2026.

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Percepción de inseguridad sigue alta pese a reducción de homicidios

A pesar de la baja en homicidios dolosos reportada por el Gobierno federal, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en México.

La percepción de inseguridad en México sigue siendo alta pese a la baja en homicidios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer trimestre de 2026, el 61.5 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad, aunque la cifra representó una ligera disminución frente al 63.8 por ciento registrado al cierre de 2025.

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La percepción de inseguridad es mayor entre mujeres, con 67.2 por ciento, mientras que entre hombres el indicador se ubicó en 54.6 por ciento.

Entre las ciudades con mayores niveles de temor aparecen Irapuato, Guadalajara, Ecatepec, Uruapan, Culiacán y Ciudad Obregón.

En contraste, San Pedro Garza García fue identificada como la ciudad con menor percepción de inseguridad en el país.