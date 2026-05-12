Tras denuncia por demolición de skatepark por la Calzada Flotante en Tlalpan, Clara Brugada aclara la polémica

Aclaran motivos de la demolición de un skatepark cerca de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @ClaraBrugadaM)

La construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan ha generado polémica, la construcción que está en curso ha causado afectaciones viales y peatonales a quienes transitan por la zona, este proyecto forma parte de las obras que inició el Gobierno de la Ciudad de México de cara al Mundial 2026 de la FIFA.

Recientemente, vecinos de la zona denunciaron la demolición de un skatepark, aseguraron que las autoridades habrían destruido este lugar por los trabajos del pasillo peatonal. Ante la controversia, Clara Brugada aclaró los motivos de la demolición del skatepark de San Antonio Abad.

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La jefa de Gobierno capitalina afirmó que la decisión se tomó en consenso con las y los jóvenes que utilizaban ese espacio, y que el acuerdo contempla la construcción de un nuevo parque, de mayores dimensiones.

La demolición del skatepark en la intersección de Tlalpan y San Antonio Abad obedeció a un acuerdo con los usuarios habituales, según aclaró la mandataria. Brugada enfatizó que no se trató de una medida impositiva, pues el proyecto para el nuevo espacio deportivo será elaborado junto con la comunidad joven, cuidando que este cumpla sus expectativas y necesidades.

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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, aclaró la razón por la que se demolieron rampas para patinar, lo que generó polémica y opiniones divididas al respecto de la obra de la calzada. La mandataria insistió que se rehabilitará la zona junto con los trabajos de la calzada flotante (X/ @ClaraBrugadaM)

Motivos detrás de la demolición del skatepark

Brugada Molina detalló: “Se demolió, pero antes se habló con los jóvenes y estuvieron de acuerdo con que así fuera para construir otro skatepark mejor, más grande y como los jóvenes lo pidieran. Nunca se hizo de manera impositiva.” Remarcó que el siguiente paso es la construcción de un nuevo parque que sustituya al anterior, diseñado bajo las propuestas que surjan de las mesas de diálogo.

El gobierno capitalino mantiene su compromiso de que las obras en esa área siempre sean resultado del trabajo conjunto con la juventud usuaria del parque urbano. La mandataria subrayó la prioridad de apoyar la participación de las y los jóvenes y la importancia del deporte en la ciudad; además, adelantó que el diseño del nuevo skatepark ya está en proceso.

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Obra de la Calzada Flotante a contra reloj para el Mundial 2026

Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, indicó que la intervención en el skatepark fue una acción necesaria para avanzar en la transformación de la Calzada de Tlalpan, así como para incorporar el nuevo Parque Elevado en San Antonio Abad. Explicó que la demolición permite dar paso a la infraestructura planeada y aseguró que el skatepark se reintegrará al entorno con mejores condiciones e integración al nuevo proyecto urbano.

Desde la semana pasada, se instalaron mesas de trabajo integradas por jóvenes usuarios y personal técnico, quienes ya revisaron los primeros diseños preliminares para el futuro skatepark. .

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La obra comenzó entre septiembre y octubre de 2025, y desde el inicio se presentaron afectaciones viales en la calzada de Tlalpan y en San Antonio Abad, donde la reducción de carriles permitió la operación de maquinaria pesada.

Trabajadores y maquinaria pesada realizan excavaciones como parte de las obras en la Calzada Flotante Tlalpan cerca de la Línea 2 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae)

Durante una inspección en marzo de 2026, Raúl Basulto Luviano, titular de Sobse, confirmó que se observa el avance con columnas de concreto, pasillos terminados con barandales y zonas de áreas verdes en el tramo superior, conforme al calendario oficial. Basulto detalló en redes sociales que la revisión incluyó luminarias, estructuras metálicas y espacio para macetas.

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La Secretaría de Obras y Servicios avanza en la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan, el corredor peatonal elevado que conectará la Plaza Tlaxcoaque con Chabacano sobre la Línea 2 del Metro CDMX, con el objetivo de que esté listo antes de la Copa Mundial 2026, a un mes del Mundial, las obras siguen en curso y se desconoce la fecha de conclusión.