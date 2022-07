Hermano de Cuauhtémoc Blanco buscará dirigencia de Morena en Morelos

Ulises Bravo y el presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Twitter/ @UlisesBravoM)

Ulises Bravo, medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, compartió con sus seguidores que su registro para participar en las elecciones internas para Consejo Estatal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue aprobado, esto para el estado de Morelos.

A través de sus redes sociales compartió: “Les quiero compartir que mi registro para participar en las elecciones internas de #MORENA fue aprobado. Y como siempre lo he dicho #MorenaEsDeTodos. Sigamos trabajando por la transformación de México y de Morelos de la mano de @lopezobrador_. UNIDAD Y TRANSFORMACIÓN”.

“Amigas, amigos que tengan un excelente domingo familiar, nada más les quiero compartir que mi registro para participar en las elecciones internas de #MORENA fue aprobado”, escribió en su cuenta de Facebook.

Cabe destacar que el pasado 2 de julio escribió a través de su Twitter: “La 4T no se detiene, es hoy y seguiremos defendiendo la democracia para que siga la transformación, juntos seguiremos haciendo historia por Morelos y por México entero”, junto con unas fotografías con algunos morenistas, entre ellos, Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda.

Ulises Bravo y Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/ @cuauhtemocb10)

A pesar de que algunos apoyaron al ahora declarado morenista, la intención de competir por la dirigencia fue cuestionada por militantes de ese partido puesto que hasta hace poco era el dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en el estado.

Por otro lado, Ulises Bravo está involucrado en al menos tres carpetas de investigación contra el mandatario morelense, Cuauhtémoc Blanco; la primera por ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; seguida por una de fraude procesal y falsificación; y la tercera por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante una autoridad.

Además también están involucrados otros familiares de Blanco, Ricardo Bravo, otro hermano, su primo Edgar Riou Pérez y su amigo Jaime Tamayo. Bravo presuntamente está implicado en una red de lavado de dinero junto a los antes mencionados, Riou Pérez supuestamente por dispersar más de 11 millones de pesos en depósitos hormiga al círculo familiar y de colaboradores del gobernador.

Ulises Bravo y Mario Delgado (Foto: Twitter/ @UlisesBravoM)

La denuncia se retomó de una parte de la investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) en 2020 cuando detectaron un lavado de dinero y cuentas millonarias del morenista Cuauhtémoc Blanco.

Cabe señalar que el Consejo Estatal de Morena en Morelos será renovado en una asamblea que se realizará el próximo domingo 31 de julio.

Muchos usuarios se lanzaron en contra del partido guinda puesto que Ulises Bravo no contaba con los requisitos para poder ser aceptado como aspirante al Consejero Estatal del partido en el estado de Morelos. Esto porque no pueden ser aspirantes candidatos recientes de otros partidos.

“No podrán postularse las personas que hayan sido candidatas o candidatos de un partido político diverso a MORENA en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 2021-2022, a menos que hubieren sido postulados por parte de la coalición a candidatura común que MORENA haya encabezado en dichos procesos”, puede leerse en los requisitos del partido.

Ulises Bravo en Partido Encuentro Solidario (Foto: Twitter/ @econokafka)

“Repito: si yo fuera militante de Morena en Morelos, estaría podrido de coraje, y exigiendo que @mario_delgado dé la cara para escuchar que NO PUEDE y NO DEBE darle la consejería a Ulises Bravo porque NO CUMPLE LOS REQUISITOS”, comentó @IrvingGatell en Twitter.

Asimismo, muchas personas indicaron que el ser aceptado, aún sin cumplir los requisitos, podría indicar que hay otro asunto que tal vez quieren ocultar.

