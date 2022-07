“INE manipulador”: López-Dóriga criticó a Marcelo Ebrard tras participar en un evento de Morena en Ecatepec, Edomex

El periodista se lanzó contra el canciller tras evento de Morena en Ecatepec, Edomex (Fotos: Cuartoscuro/EFE)

El periodista Joaquín López-Dóriga se lanzó contra Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que el canciller mexicano sostuvo un encuentro con diputadas y diputados federales en Ecatepec, Estado de México en donde llamó a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que las “corcholatas” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han estado en ojo del huracán luego de su participación en los mítines del partido guinda en el Estado de México y Coahuila del mes pasado.

Estos hechos han sido considerados por la oposición como actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, por lo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) lo que derivó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) interpusiera medidas cautelares contra Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob).

El canciller participó en un evento de Morena pese a medidas cautelares del TEPJF (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Bajo ese tenor, el periodista criticó que el canciller mexicano hiciera presencia en el evento de legisladores morenistas en el Edomex, entidad que el próximo año enfrentará un cambio de gobernador: “Pero no es campaña, pinche INE manipulador”.

Durante su intervención, el canciller mexicano pidió a los asistentes garantizar la consolidación de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). No obstante, hizo un llamado para respaldar a López Obrador ante las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá sobre el tema energético en el marco del T-MEC.

Asimismo, negó que con su participación busque un mejor posicionamiento ante sus compañeros de partido que también han alzado la mano para convertirse en el o la representante de Morena en 2024. Además, consideró que tampoco estaba incumpliendo con la ley, pese a las medidas cautelares contra Sheinbaum, Monreal y Adán Augusto.

López-Dóriga criticó a Marcelo Ebrard (Foto: Twitter/@lopezdoriga)

“Hay muchísimos que simpatizan con su servidor, habrá otros que no, cada quien tendrá sus simpatizantes, sus simpatías, no estamos aquí cumpliendo con los términos de ley, no estamos usando recursos públicos, vengo como un ciudadano y tengo todo el derecho de dar mi opiniones, igual que todas las personas que nos acompañan”, afirmó Marcelo Ebrard.

El titular de la SRE cuestionó las razones por las que el órgano electoral y el TEPJF sancionaron los mítines del partido guinda en el Edomex y Coahuila: “No es un desplegado en contra de INE, es un desplegado a favor de los derechos políticos que tenemos todos quienes estamos en Morena, si se permite que ya se llegue al extremo, ¿Qué derechos ciudadanos tenemos los servidores públicos? Ya no vamos a poder ir a mítines, ¿Qué sigue, ya no vamos a por ir a votar?”.

Morena criticó al INE tras medidas cautelares del TEPJF (Foto: Twitter/@m_ebrard)

La decisión de la TEPJF fue tomada por mayoría de votos; únicamente una magistrada y dos magistrados votaron en contra. De acuerdo con el comunicado oficial, la orden a las “corcholatas del titular del Ejecutivo se debe a que al manifestar sus intenciones de dar continuidad al Gobierno y posicionar a Morena podrían incidir en las elecciones gubernamentales de 2023.

Los magistrados señalaron el INE considera que hay una posibilidad de reincidencia, pues los mítines de Morena se llevaron a cabo de forma negativa ante las infracciones que les impusieron por participar en el en otro evento público.

