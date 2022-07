Profeco: lo productos ricos pero poco saludable que debes evitar en tu dieta

La Profeco dio a conocer algunos productos dañinos para la salud, que descubrió por medio de estudios.

En la actualidad, uno de los problemas de salud más importantes en México, es la obesidad. Esta se provoca por el alto consumo de azúcar y sodio, elementos que se encuentran en la mayoría de los productos que se venden en el supermercado.

Uno de los mayores retos para cambiar nuestros hábitos es que el mercado está lleno de productos que, además de ser deliciosos, se venden como inofensivos. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se ha encargado de alertar sobre su consumo y decir cuáles son.

Y es que la Profeco, a través de sus estudios de calidad, ha descubierto que existen ciertos productos que representan un mayor riesgo para la salud si se consumen de manera constante.

Para que estés informado sobre cuáles son, y tomes la mejor decisión en torno a ellos, te mostramos algunos productos que, según información dada a conocer por la dependencia gubernamental, debes evitar o comer con mucha moderación de acuerdo con los números de la Revista del Consumidor de 2021 y 2022.

La Procuraduría Federal del Consumidor realiza estudios para determinar qué productos son dañinos o buenos para la salud. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Cubos de consomé de pollo

Aunque son una buena alternativa para añadir sabor a los alimentos, además de que son muy económicos y prácticos, su consumo de manera constante no es recomendable, pues implica algunos riesgos para la salud.

La razón es que, según la procuraduría, aunque se venden como un condimento de caldo de pollo, la verdad es que no contienen ese ingrediente, y en cambio, se encuentra lleno de grasas y sales. Además de eso, los cubos de caldo de pollo no tienen un aporte significativo de nutrientes. 250 mililitros de producto preparado, proporcionan de 0.19 a 0.69 gramos de proteínas, y de 0.16 a 0.55 gramos de grasa que no son totalmente de origen cárnico.

Es por ello que ingerir diario de este tipo de productos puede llevar a consumir mucha más sal de la que se tiene conciencia y, como consecuencia, elevar los riesgos de padecimientos como la hipertensión o enfermedades cardiovasculares debido a la grasa.

Pastelitos empacados

No cabe duda que son muy ricos, sin embargo, no son nada saludables. Luego de un estudio de calidad realizado por la Profeco, se descubrió que uno de los mayores problemas con estos productos es que tienen un promedio de 15.4 gramos de azúcares añadidos, lo que equivale a 3.08 cucharadas cafeteras de azúcar.

Los pastelitos empaquetados no son para nada saludables. (Captura de pantalla: Profeco)

Esto es una cifra muy alta, considerando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares añadidos no supere el 10% de la ingesta calórica total. Lo peor es que el tipo de azúcar presente en los pastelitos es jarabe de maíz de alta fructuosa, que resulta mucho más dañino, pues se relaciona con mayores probabilidades de padecer enfermedades como la diabetes.

Además del azúcar, estos productos tienen un promedio de 6.5 gramos de grasa por empaque, y suelen contener edulcorantes artificiales que no se recomiendan en niños, pues crean el hábito de consumir sabores intensamente dulces.

Añadido a esto, se trata de productos ultraprocesados, que no solo son los que más engordan a las personas, sino que aportan muy pocos nutrientes.

Papas fritas

Las papas fritas también son muy ricas, y seguramente las disfrutas con mucha salsa, limón y sal. Sin embargo, hay algo que seguramente no sabías: que tienen alto contenido de grasas saturadas y de sodio.

Las papas fritas tienen alto contenido de grasas saturadas y de sodio. FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM

Algo sorprendente es que, según la Profeco, si una persona come una bolsa de 200 gramos de papas fritas, es como si consumiera el equivalente a una comida corrida, que consistiría en 100 gramos de pasta guisada; una pieza de pollo y ensalada verde, dos tortillas y un vaso de agua de limón.

La Profeco alertó que el consumo frecuente de alimentos fritos como las papas, puede ser de riesgo para la salud por la cantidad de grasa que contiene.

Aguas y leches saborizadas

Las aguas saborizadas contienen una alta cantidad de azúcar, edulcorantes, sodios, conservadores y energéticos, que podrían representar un riesgo para la salud.

Además, la mayor parte de las marcas superan la dosis recomendada de azúcar al día por la OMS. Incluso, superan los índices de azúcar de una Coca-Cola.

A su vez, las leches saborizadas contienen grasas y exceso de calorías. Algunas ni siquiera demuestran que en realidad su producto sea leche. La Profeco recomienda leer la etiqueta de estos productos, pues aunque hay algunos que presentan imágenes de frutas, por ejemplo, una fresa, no significa que tengan este producto, sino que igualan este sabor a través de saborizantes.

