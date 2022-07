Profeco explica cuánto debe pagarte una aerolínea si extravía tu equipaje

Una de las quejas más recurrentes de los pasajeros que viajan en avión, es que se extravíen sus maletas. CIUDAD DE MÉXICO /CUARTOSCURO/MARIO JASSO

Una de las quejas más recurrentes que tienen las personas que viajan en avión de manera frecuente, es que las aerolíneas pierdan sus maletas, pues en muchas ocasiones, además de objetos indispensables como ropa, también se cargan cosas de valor o muy personales.

Ante estos casos, las aerolíneas deben pagar, por lo menos, 80 dólares por cada maleta extraviada, lo que se traduce en unos mil 500 pesos mexicanos, esto, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En una entrevista, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, explicó que la compensación por el extravío de maletas es muy baja, pero dicha compensación se desprende de las reglas de la IATA, o sea, son normas internacionales.

En caso de que los pasajeros reclamen algún objeto de valor que venía en las maletas, y que acrediten el valor de los objetos, la compensación podría alcanzar un máximo de 12 mil 673 pesos. Esto también aplica si el equipaje resultó averiado. “La compensación debe de ser como quiera el consumidor. Lo normal es que se devuelva por el mismo medio que se pagó, o sea si yo pagué con una tarjeta de crédito se devuelve a la tarjeta de crédito”, dijo Sheffield Padilla.

Si el contenido de las maletas supera esos montos, la Profeco sugiere que se pague un seguro que cubra el valor de la posible pérdida. “Se contrata un seguro y lo pagas por aparte, y entonces sí te puedes llevar tu maleta de Louis Vuitton, lleno de lo que tú quieras”, expresó Sheffield Padilla.

Dicho servicio puede adquirirse en algunas aerolíneas o en empresas especializadas. De cualquier manera, la Profeco pone a disposición de los pasajeros el servicio Conciliaexprés, en los teléfonos 55 68 87 22 y 01 800 467 87 22.

Cómo debe compensarte una aerolínea si se retrasa o se cancela tu vuelo

Otra de las quejas más recurrentes que tienen los usuarios con las aerolíneas es el retraso o cancelación de los vuelos, pues al hacer esto, las aerolíneas hacen perder tiempo y hasta dinero a los clientes.

No obstante, si alguna de estas dos cosas ocurre, la aerolínea está obligada a brindar apoyo a los pasajeros, que podría ser hasta pagar su hospedaje. Y es que es muy común que en aeropuertos de alto nivel de tránsito aéreo, como lo es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) los vuelos se retrasen, algo que puede implicar fuertes afectaciones para los usuarios.

Debido a esto, la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor contemplan las políticas de compensación que las aerolíneas deben ofrecer a sus clientes en caso de que se presente una situación de estas, y en de no ser respetadas, puedes denunciar a las aerolíneas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En primer lugar, es muy importante que la aerolínea te informe con al menos 24 horas de anticipación a la salida del vuelo, de manera rápida y expedita, en caso de que se produzcan cambios en el itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado.

Según la Profeco, en caso de que la aerolínea retrase tu vuelo, estás en tu derecho de pedir una compensación, ya sean en alimentos, bebidas o descuentos. Además, no debes olvidar que la compensación será dependiendo de qué tan largo haya sido este retraso, además de si es o no responsabilidad de la aerolínea.

En caso de que la demora haya sido de más de una hora, pero menor a cuatro, y sea responsabilidad de la aerolínea, se te debe compensar con descuentos hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas. Si el retraso es mayor a dos horas, pero todavía menor a cuatro, el descuento deberá ser mayor al 7.5% del precio del boleto.

Por otro lado, si el retraso de tu vuelo fue por más de cuatro horas, o finalmente terminó siendo cancelado, las líneas aéreas deben ofrecerte otro tipo de compensación. En caso de que eso pase, tendrán que darte un reintegro del precio del boleto, o de la parte del viaje que no se realizó, además de una indemnización, que no debe ser menor al 25% del precio del boleto o del tramo que no se realizó. Además, la línea aérea deberá ofrecerte transporte sustituto en el primer vuelo disponible, así como alimentos, y en caso de ser necesario, alojamiento y transporte terrestre hacia el aeropuerto.

También deberán ofrecerte transporte aéreo para una próxima fecha al mismo destino, e indemnizarte con una cantidad no menor al 25% del precio del boleto o de la parte que no se realizó el viaje. Estas compensaciones o indemnizaciones deben pagarse en un máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, mientras que los alimentos, bebidas y hospedaje, tendrán que cubrirse en el momento de la demora.

