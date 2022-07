Qué pasará con los clientes de Telmex por la huelga: esto dijo la empresa de Slim

Es el primer paro de labores desde 1985 (REUTERS/Edgard Garrido)

Al medio día de este 21 de julio comenzó la huelga de Teléfonos de México (Telmex) por acuerdo del Sindicado de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), pues se colocaron en las oficinas centrales de esta empresa. Tras la indignación de los usuarios sobre qué pasaría con el servicio de internet, telefonía y datos, servicios que podrían verse afectados, la empresa de Carlos Slim emitió un comunicado.

“Informamos a todos nuestros clientes, que la Empresa garantiza la continuidad de sus servicios de telecomunicaciones, gracias a la tecnología de última generación que le permite contar con una red que opera de manera autónoma”.

Integrantes del Sindicato de Telefonistas instalaron la huelga en las oficinas de Teléfonos de México (TELMEX) por incumplimiento en el contrato colectivo y el incumplimiento en la apertura de nuevas plazas (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, muchos cibernautas mostraron su indignación pues aseguraron que a pesar del estallido de la huelga, el servicio es ineficiente. “Telmex en huelga y yo llevo 4 días esperando a que el técnico se presente en mi casa para arreglar mi conexión”, “Tengo 3 días sin internet y no han podido venir a solucionarlo. Y para el colmo la empresa Telmex que está donde vivo entro en huelga. Mi cuestión es que si los días que no tenga servicio a internet me los pasarán por alto o que”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Incluso algunos aseguraron que desde hace aproximadamente una semana no tienen servicios de línea telefónica ni tampoco internet y que a pesar de haber metido una queja y solicitud para que un técnico lo arreglara, no han tenido respuesta.

“Tengo 1 semana que hice mi contrato y no han venido a instalar”, “15 días sin internet y eso era cuando estaban trabajando, imagínense ahora, pésimo servicio, pésimo todo”, escribieron algunos.

Cabe destacar que el director General de Telmex, Hector Slim Seade, no ha compartido ninguna postura al respecto.

La huelga estalló aproximadamente a las 12:00 horas (Foto: Twitter/ @FannyLMoran)

Sin embargo, el comunicado oficial de Telmex se contradice directamente con lo establecido por el STRM, pues si existe algún problema técnico que atender no serán resueltos por personal del sindicato.

La República Mexicana quedó comprometida de la operación de internet, telefonía fija e incluso comunicación móvil y de datos ya que no se resolverán los problemas que se presenten en la Red Interna de Teléfonos de México.

En total son 400 mil kilómetros de red que pertenecen a la empresa, y a pesar de que la comunicación móvil se basa en la operación de las antenas de cada compañía, es necesario que transiten por el sistema de la compañía de Carlos Slim, por lo que en caso de una eventualidad no podrán resolverla técnicos exteriores.

No habrá disponibles para atender problemas (REUTERS/Edgard Garrido)

Motivo de la huelga

Los casi 60 mil trabajadores de la empresa colocaron banderas rojinegras en algunas de las principales sedes. El sindicato informó que el motivo fue por la falta de acuerdos y la no voluntad política de la empresa.

En redes sociales escribió que Telmex impulsó medidas colectivas como retención de salarios y otras prestaciones ya realizadas, agresiones físicas y verbales, además de que buscan un pago justo en las jubilaciones y el cumplimiento de vacantes.

Por otro lado, Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México indicó: “Desde la @STPS_mx informamos que en relación a la huelga en Telmex, se mantiene una mesa de diálogo. El Sindicato de Telefonistas y la Empresa, con la mediación de la #STPS, están trabajando en un acuerdo. Confiamos en que se llegará a una solución en las próximas horas”.

