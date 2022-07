Epigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leyva se enfrentaron por audio de Alito Moreno : “Me molesta tu hipocresía”

Alito Moreno de nueva cuenta está en el ojo del huracán (Fotos: Cuartoscuro)

Los periodistas Ciro Gómez Leyva y Epigmenio Ibarra tuvieron un encontronazo en la emisión de radio que comparten los días miércoles, luego de que el primero saliera a relucir en el nuevo audio incriminatorio contra Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la discusión que sostuvieron los comunicadores, el fundador de Argos Comunicación encaró a Gómez Leyva sobre su presunta cercanía al líder del tricolor, así como de la molestia de que se señale la presunta injerencia histórica que tiene Felipe Calderón, expresidente de México, en los problemas de violencia en el país.

Ibarra aseveró que es imposible que la ciudadanía se olvide de la realidad que vivió en el sexenio de 2006 a 2012, situación que dijo molestarle de los medios de comunicación; sin embargo, se fue todavía más a la yugular del comunicador de Radiofórmula y sentenció que lo que más le molesta es la hipocresía y simulación con la que se conduce.

“Si vas a hablar con la gente, sabrás qué edad tienen. No podemos olvidar la realidad. Sabes que me molesta la hipocresía y simulación. Tú hipocresía y simulación, eso sí me molesta”, expresó este 20 de julio.

Los comunicadores comparten espacio en Radiofórmula (Capturas: YouTube/Grupo Fórmula)

Sin embargo, tanto que se hablara de la presunta cercanía con Alito Moreno, como del exmandatario mexicano, molestó a Ciro Gómez Leyva y le replicó al comunicador cercano a la Cuarta Transformación por solo referir asuntos del pasado y nunca atender a lo que sucede en el país.

“Tu única razón es esta cifra, que viene de la época de Felipe Calderón

Mientras tanto, en relación al tema del líder priista, Gómez Leyva sentenció que no tenía conocimiento de que fuera uno de los buenos amigos del dirigente del Partido Revolucionario Institucional, pese a que éste lo nombró como uno de sus “brothers”.

Además, hizo irónicos comentarios como que a partir de este momento, podrá sumarse a la lista de amigos del también diputado federal, y con total derecho podrá llamarlo “Alito”, como se le conoce al político mexicano en su circulo priista.

Por último, concluyó que todo es parte de un show político promovido por la propia gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y lo hace con recursos públicos a través de su programa oficial.

Nuevo audio de Alejandro Moreno

Nuevo audio de Alito contra periodistas

El pasado 19 de julio la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, desafió el mandato del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León y presentó un nuevo audio contra Alejandro Alito Moreno.

En la grabación en cuestión se pudo escuchar “la estrategia” que emprendía Moreno Cárdenas cuando algún periodista escribía mal sobre él, especialmente cómo se vengaba evidenciando aspectos personales o exagerando realidades para que éstos fueran juzgados.

“¡Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabr*n! Su mamá en la primera plana, ‘es una put*’. A mí me vale verg* eso, ¿eh?, aquí vale verg* lo que digan. ¡Chingu* su madre!”

Asimismo, dio a conocer que en algunos medios de comunicación de la entidad se tenía la indicación de “hablar maravillas de Alito”: “Tú sabes que aquí se habla bien de Alito y esto otro, eso escribes”; por lo que los comunicadores que no lo hacían, podían quedarse sin trabajo.

Entre los nombres que destacó estuvo los de Rafael Cardona, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín y Joaquín López-Dóriga; además de los medios como Proceso, Reforma y Televisión Azteca: “De rodillas vienen aquí”. Aunque, lo que más sorprendió fue que confesó que “con dos vergaz*s”, López Dóriga dejó de hablar mal de él.

