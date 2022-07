PRI defendió a diputadas ante “pronunciamientos misóginos y machistas” de Layda Sansores

Durante una conferencia de prensa, representantes del PRI en el Edomex se solidarizaron con las diputadas del partido tras las declaraciones de Layda Sansores. (Foto: PRI Edomex)

En días recientes han sido constantes las respuestas y muestras de apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las diputadas vulneradas por las declaraciones de Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

La mandataria estatal, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó en su “Martes del Jaguar” del 5 de julio que tenía pruebas de que Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, habría obtenido fotografías íntimas de algunas legisladoras de la organización.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, declaró Sansores en su programa.

Las reacciones no se hicieron esperar y, entre los comentarios más frecuentes, abundaron señalamientos por violencia de género hacia Layda Sansores por revictimizar a las diputadas y, en caso de que sus declaraciones fueran verdaderas, no haber denunciado el material.

En conferencia de prensa, integrantes del partido tricolor expusieron sus críticas a Layda Sansores. (Foto: PRI Edomex)

Además de integrantes del mismo partido, como Jaqueline Hinojosa, las críticas le llovieron a la gobernadora de Campeche desde distintas trincheras. Incluso la activista Olimpia Coral Melo se ha pronunciado respecto a la situación. En redes sociales escribió: “Que empiece Alito Moreno con reflexionar su machismo y no utilizar la causa. Que empiecen los pp con señalar sus omisiones desde adentro. Que Layda Sansores enfoque la culpa a los posibles agresores y no a las víctimas. Y que empiecen todos a hacer conciencia #LeyOlimpia”.

En esta ocasión, fueron militantes del partido en el Estado de México quienes señalaron a Layda Sansores por haber incurrido en conductas “violentas” y “discriminatorias”.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 18 de julio, el presidente del PRI en el Edomex, Eric Sevilla, expresó su respaldo total para acompañar todos los procedimientos legales por violencia política en razón de género en contra de Layda Sansores.

Esto, después de que diputadas y diputados federales del partido presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 12 de julio en contra de la gobernadora.

Foto: PRI Edomex

Durante el evento, Sevilla hizo mención de la violencia que constantemente se ejerce hacia las mujeres en México. “Vivimos en un país con cifras históricas en feminicidios, tráfico de personas, asaltos en comercios y en el transporte, en donde las mujeres son las principales víctimas”, puntualizó.

Además, arremetió contra el gobierno federal y las administraciones estatales de Morena porque “prometieron defender (a las mujeres), pero las están atacando”.

Quien también se encontraba en el encuentro con los medios fue Olga Pérez Sanabria, directora estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Ella, por su parte, acusó a los gobiernos morenistas de ignorar su responsabilidad de proteger a las familias.

Olga Pérez Sanabria, directora del ONMPRI en el Edomex. (Foto: Twitter/@Olgaleylani)

También calificó como “inaceptable” que Layda Sansores, en su papel de mujer gobernante, “victimice a otras mujeres con insinuaciones que representan violencia política de género”, además de señalar que la presunta posesión del material fotográfico constituiría un delito.

“Reprobamos esas actitudes porque se trata de nuestro propio género, porque los hechos dejan ver que estamos expuestas a pronunciamientos misóginos, machistas, sexistas y discriminatorios”, sentenció la titular del ONMPRI al culminar su intervención.

Por último, la diputada federal Cristina Ruíz Sandoval aseveró que las declaraciones de Sansores constituyen delitos federales como violencia política en razón de género, violencia a la identidad sexual agravado, violencia mediática y digital, así como amenazas “que ameritan pena privativa de la libertad”.

