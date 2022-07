Otra denuncia para Layda Sansores: diputada del PRI la acusó ante Derechos Humanos por violencia política de género

Jaqueline Hinojosa presentó una queja en contra de la integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Layda Sansores (Fotos: Twitter | Facebook)

Tras declarar que tiene las fotos íntimas de diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que supuestamente le enviaron a Alejandro Moreno, las denuncias y críticas se le han acumulado a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Y es que el pasado jueves 14 de julio, la legisladora del tricolor en la Cámara de Diputados, Jaqueline Hinojosa, viajó a Yucatán, en compañía del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Rubén Moreira, para presentar una queja en contra de la integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Layda Sansores.

A través de las redes sociales de los diputados del PRI, la legisladora informó que presentó la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por calumnia y violencia política en razón de género contra las 35 diputadas del Revolucionario Institucional.

Nuestro Coord. @rubenmoreiravdz acompañó a la Dip. @jackiehinojosa a presentar una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres de Mérida en contra de Alfredo Jalife, y una queja ante la @codhey contra @LaydaSansores por discriminación y violencia política de género. pic.twitter.com/XtQ8gA4ODQ — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) July 14, 2022

De acuerdo con Jaqueline Hinojosa, las declaraciones de Sansores no solo lastiman a las mujeres que integran la bancada del tricolor, sino que a todas las mujeres del país.

“Aquí estamos presentando la queja contra la gobernadora Layda por los comentarios nefastos, que no sólo lastiman a nuestras compañeras de bancada, sino a todas las mujeres. Por ellas, hoy levantamos la voz y no vamos a permitir que sigan difamando y ofendiendo a ninguna mujer en este país. Por la dignidad de las mujeres”

Cabe recordar que durante su programa Martes del Jaguar del pasado 6 de julio, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó tener pruebas de que el líder del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, obtuvo fotografías íntimas de diversas diputadas del tricolor.

Sansores afirmó tener pruebas de que Alejandro Moreno obtuvo fotografías íntimas de diversas diputadas (Foto: Facebook/Layda Sansores)

En su momento, la mandataria local llamó a las legisladoras a tener cuidado y no confiar en Alito Moreno, ya que, indicó, el líder nacional del PRI “no tiene escrúpulos”.

“Con cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, expresó.

Ante esto, el líder del tricolor acompañó el 14 de julio a las diputadas federales para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Campeche. “por las calumnias y violencias ejercidas en contra de la dignidad de las legisladoras”.

El líder del tricolor acompañó a las diputadas federales para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales tras presentar la querella en la sede de la Fiscalía, Alito Moreno destacó que “no permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”.

“Las diputadas y los diputados federales del PRI acudimos a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia contra Layda Sansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”

Asimismo, al igual que el pasado jueves, el 8 de julio la diputada Jaqueline Hinojosa emitió un comunicado vía Twitter en el que lamentó las palabras de la gobernadora, y responsabilizó a Sansores de cualquier manejo indebido del contenido fotográfico.

Jaqueline Hinojosa emitió un comunicado vía Twitter en el que lamentó las palabras de la gobernadora (Foto: Twitter)

En el texto, expresó que la mandataria estatal habría incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Al haber declarado que presumiblemente posee contenido fotográfico de ‘diputadas’, victimiza a quienes ocupamos ese cargo y nos coloca en una situación vulnerable, además de que ejerce, en contra de todas nosotras, evidentes conductas de violencia de género”, explicó.

