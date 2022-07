Adela Micha se lanzó contra Layda Sansores por insinuar fotos íntimas de diputadas priistas: “Auténtica vileza”

Adela Micha arremetió contra Layda Sansores, pues aseguró que incurrió en violencia política de género tras polémicas declaraciones (Foto: Cuartoscuro)

Layda Sansores se puso en el centro de la crítica desde hace un par de semanas, pues aseguró durante la transmisión del Martes de Jaguar en las redes sociales oficiales del estado de Campeche que tiene pruebas que podrían involucrar al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con la obtención de material íntimo de sus compañeras diputadas.

La gobernadora de Campeche reveló que algunas diputadas enviaron este material al político también conocido como Alito, por lo que pidió que tuvieran cuidado con este tipo de intercambios, pues el diputado federal “no tiene escrúpulos”.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó la funcionaria.

Al respecto, fueron las propias funcionarias del Partido Revolucionario Institucional quienes reaccionaron con inmediatez, y acusaron a Sansores de incurrir en violencia de género, e incluso en complicidad al supuestamente saberlo, pero no denunciarlo.

Layda Sansores aseguró que tiene pruebas de material privado que Alejandro Moreno supuestamente ha recibido de diputadas priistas FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Días más tarde interpusieron una denuncia a través de la diputada Jaqueline Hinojosa, quien viajó a Yucatán para presentar una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos por calumnia y violencia política en razón de género.

Adela Micha se sumó a las críticas contra Layda Sansores

Fueron decenas de funcionarias, funcionarios y ex miembros de partidos políticos, periodistas, analistas, entre otros, quienes arremetieron en contra de Layda Sansores luego de sus declaraciones completamente en vivo.

A éstas, se sumó también el duro reclamo de la periodista Adela Micha, presentadora de espacios televisivos y programas en internet, quien durante muchos años perteneció a la barra de noticiarios y entrevistas de Televisa.

Durante su espacio en el programa Me lo dijo Adela, aseguró que la gobernadora incurrió en la violencia de género al criminalizar a las diputadas priistas, e incluso etiquetó las palabras de Layda Sansores como “una auténtica vileza”.

Adela Micha arremetió contra Layda Sansores, aseguró que sus revelaciones fueron una "vileza" FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

“Aquí quiero detenerme para recalcar que lo que hizo la gobernadora, es sin duda violencia de género. Revelar que esas imágenes existen, criminaliza a las mujeres (...) Si quien la revictimiza es otra mujer, estamos entonces frente a una auténtica vileza”, aseguró la comunicadora.

Además, aseguró que no se trata de una adversaria política en este caso, sino de mujeres que vieron aplastada su dignidad luego de las revelaciones de la gobernadora abanderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Campeche.

Por ello, aseguró que Layda Sansores está incurriendo en una subyugación ante Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lo que “empobrece como mujer y como ser humano” a la gobernadora. “No se trata de adversarios, se trata de mujeres como tú, como yo y como tus dos hijas”, agregó Adela Micha.

Por último, aseguró que entre mujeres no deberían existir “fanatismos ni dogmas”, aunque consideró que fue precisamente por ello que llegó hasta el puesto que hoy ostenta como la jefa del Ejecutivo estatal.

“Lo que hizo la gobernadora, eso sí no tiene nombre, bueno, sí, es una bajeza política y eso, eso habla más de quien lo hace”, culminó la periodista durante el programa Me lo dijo Adela. Hasta el momento, no ha obtenido respuesta por parte de la gobernadora.

