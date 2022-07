Selección Mexicana Femenil perdió contra Estados Unidos; quedó fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana de Futbol femenil perdió contra la de Estados Unidos en el Premundial, quedándose fuera de la Copa del Mundo 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024 (Foto: Twitter/@concacafw)

Este lunes 11 de julio, la Selección Mexicana de Futbol Femenil fue vencida por la de Estados Unidos (EE.UU) con un marcador final de 1-0 en el Campeonato W de la Concacaf, desvaneciendo definitivamente la oportunidad de México de asistir a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

México necesitaba derrotar a EE.UU por la mínima y esperar a que Haití superara a Jamaica por cualquier marcador, sin embargo ni una ni otra sucedió, ya que las Reggae Girls terminaron por golear por 4-0 a la selección haitiana este mismo lunes.

La derrota por parte de las mexicanas significa para las norteamericanas el haberse convertido en líderes del grupo A con pase a las semifinales del Premundial, todo gracias a la anotación de Kristie Mewis al minuto 90.

Pero a pesar de que EE.UU haya dominado el 60 por ciento del partido en el primer tiempo, su puntería deficiente y la buena defensa de México mantuvo el empate hasta el descanso.

Lo anterior le valió a la portera mexicana Itzel González, proveniente de las Águilas del América, los elogios de la afición que en cambio mostró molestia ante el trabajo de la Directora Técnica (DT), Mónica Vergara, cuestionándole por qué tomó la decisión de dejar a la jugadora en la banca durante los primeros dos partidos.

Afición en redes sociales elogió a la portera del América por su desempeño en el partido contra Estados Unidos (Capturas de pantalla: Twitter)

La mexicana brilló desde su paso por la Liga MX Femenil con Tijuana y eso le bastó para dar el salto a Europa donde defendió el arco del Sevilla. Ahora, apuntaba a mantenerse como titular del Tri Femenil luego de su fichaje con América, pero no fue así para el torneo Concacaf W.

En el minuto 15, las estadounidenses estuvieron cerca de anotar cuando Margaret Purce estrelló un balón en el poste. EE.UU., continuó con el dominio del encuentro en la segunda mitad, en la que México redobló su apuesta defensiva para seguir con su portería en cero.

Al minuto 59, Andi Sullivan y Ashley Sánchez realizaron disparos que se fueron desviados, después de lo cual las mexicanas ajustaron en defensa para no permitirle a sus rivales rematar con facilidad en el área.

México, que sufrió al 73 la expulsión de Jacqueline Ovalle, tuvo su más clara del partido al 87, cuando Jimena López desbordó por banda izquierda, entró al área, pero la guardameta Casey Murphy detuvo el balón.

Después de la mejor acción ofensiva de México, las estadounidenses anotaron y al 90, Mewis aprovechó un rebote en el área para convertir el 1-0.

Mónica Vergara en conferencia de prensa, aceptó el fracaso personal y que todo puede ocurrir en cuanto a su futuro.

Mónica Vergara negó querer renunciar a su cargo de DT pese a críticas (Foto: Reuters/Pilar Olivares)

“Lo considero como un fracaso personal, dije que después de este juego iba a hablar, pero quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que se desarrollan, este proyecto de futbol femenil está creciendo y teniendo muchísimos pasos sólidos hacia adelante... hoy pueden ver que no estamos locos, tenemos potencial y hoy pudieron ver los destellos de lo que esta generación puede dar”, aseguró.

Se le cuestionó si pensaba renunciar a su cargo de DT por este fracaso, sin embargo, afirmó que eso no está en sus planes, pues no se considera a sí misma una persona que renuncia a las cosas, aunque se despidió con algunas sencillas palabras en caso de ser despedida: “Si aquí acaba este ciclo, ha sido un viaje espectacular que volvería a tomar pese a estos resultados que me dejan experiencia y ganas de mejorar”, finalizó.

