La jugadora mexicana Itzel González debutó en el Sevilla con gran actuación

El 25 de enero de 2022, Itzel González fue anunciada como nueva jugadora del Sevilla Femenil. Foto: Twitter @itzel__gonz

La guardameta Itzel González hizo su debut como jugadora del Sevilla. La mexicana participó en el encuentro de octavos de final de la Copa de la Reina en donde su equipo se enfrentó al Athletic Club y fue parte fundamental para que el partido finalizara con victoria de un gol por cero para el conjunto andaluz. La anotación la hizo Débora García.

Sevilla visitó las instalaciones de Lezama en Bilbao con la complicada tarea de vencer a un equipo vasco que lucía como favorito. Las nervionenses consiguieron adelantarse en el marcador de forma temprana con el gol de su defensora lateral que resultó en el definitivo.

“Lo más importante es que se ganó. Se sufrió. Hay muchas cosas por mejorar pero me voy contenta porque pasamos a la siguiente ronda. Todo el equipo estaba muy mentalizado a que, en los momentos críticos, debíamos estar concentradas, luchar y la verdad es que lo hicieron todas de maravilla”, dijo González en declaraciones posteriores al encuentro.

Las Leonas no dejaron de insistir durante el tiempo restante. Sin embargo, una buena presentación de la defensiva y en específico, de la guardameta mexicana, mantuvieron en cero su portería. La exintegrante de Tijuana en la Liga MX protagonizó la jugada clave del juego, pues en los minutos de reposición logró atajar un complicado remate que hubiera llevado a tiempos extra.

Itzel González jugó por primera vez con la casaca de Sevilla en triunfo ante el Athletic Club. Foto: Twitter @SevillaFC_Fem

A los 92 minutos del cronómetro, Nekane Diez consiguió conectar con el esférico en los límites del área chica. El disparo, con dirección a gol, fue interceptado por la mexicana en un acto en que hizo uso de todos sus reflejos. La jugada fue celebrada por su compañeras, quienes efusivamente se acercaron a felicitarla.

“Son de esos momentos que no piensas, porque pasan rápido y creo que durante todo el partido tuve la concentración. Sabía que en algún momento nos iban a apretar, especialmente al último. Entonces, feliz de que pude solucionar esa jugada”, comentó.

La victoria le valió el pase a los cuartos de final en donde todavía esperan rival por definir. A la siguiente ronda ya están clasificas las escuadras del Real Madrid, Barcelona, Granadilla Tenerife y Real Sociedad. Por disputarse están el Betis vs Levante, Espanyol vs Madrid y Sporting de Huelva vs Atlético de Madrid.

Sevilla nunca había podido ganar al Athletic Club en las instalaciones de Lezama. Foto: Twitter @SevillaFC_Fem

El siguiente duelo para las sevillistas es por La Liga con el derbi ante el Betis. En el campeonato local el equipo marcha en el octavo puesto con 28 puntos en 22 partidos. Suman una racha de cuatro encuentros sin poder ganar, hecho que puede cambiar ante su máximo enemigo institucional el próximo domingo seis de marzo en la cancha del Sánchez-Pizjuán.

La participación de Itzel González luce complicada, pues ahora la portera titular es Esther Sullastres. No obstante, la mexicana dejó una buena presentación en su debut para dejar en claro su intención de pelear el puesto. “Muy feliz. Muy orgullosa de portar este escudo, de compartir canchas con mis compañeras que lo han hecho súper”, finalizó.

El fichaje de la guardameta por el Sevilla se dio el 25 de enero de 2022, es decir, apenas un mes y semanas. Incluso, González tuvo actividad en el inicio del torneo Grita México de la Liga MX Femenil con Tijuana. Ahora, Itzel buscará consolidarse en el conjunto andaluz y seguir los pasos de Pamela Tajonar, futbolista mexicana que también defendió la casaca en 2014 y hasta 2018.

