Nuevas variantes de COVID-19 burlan inmunidad y otros cuatro puntos que debes saber según experto

Expertos recomiendan el uso de cubrebocas (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez, hay algunas cosas que la población debe saber sobre las subvariantes de COVID-19 que se están presentando en el país y provocando la quinta ola de coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el médico realizó un hilo con cinco puntos importantes sobre esta nueva ola, la cual hasta este domingo 10 de julio dejó 9 mil 342 nuevos casos en el país, así como 8 muertes.

Como primer punto destacó que “escapan” con mayor facilidad a la inmunidad previa, lo que quiere decir que aunque ya haya habido un contagio puede volver a ocurrir.

Después mencionó que las medidas para prevenir los contagios son las mismas que con todas las demás variantes como el uso del cubrebocas, ventilar los espacios y evitar aglomeraciones.

Se registró un alta en los contagios por COVID-19 (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, destacó que: “La mayoría se quejan de los siguientes síntomas: Dolor de garganta (como vidrios)

Fiebre 3 o 4 días

Dolor de cuerpo

Tos seca en accesos

Hemos visto más perdida de olfato y diarrea que con la variante original de Ómicron”.

De igual manera, afirmó que los cuidados son los mismos como: vigilar la temperatura, después del cuarto día no se debe de seguir con este síntoma, vigilar la oxigenación cuidando de no ser menor de 90, mantener una buena hidratación y tratar de moverse y caminar a ratos, además exhortó a la población de hacer un plan en caso de no evolucionar bien.

Por último destacó: “No tomes antibióticos ni cortisona (dexametasona, betametasona, prednisona) si no tienes baja de oxigenación” y pidió a las autoridades liberar los antivirales.

Recalcó que el aumento en contagios en esta quinta ola está siendo provocada por las subvariantes del Ómicron.

Vacunación de niños entre 10 y 11 años (Foto: Gobierno de la CDMX)

El pasado 26 de junio comentó a través de un tuit: “Los casos nuevos de #COVID19 van a la alza. Las vacunas han prevenido hospitalizaciones y fallecimientos, pero aún así, hay pacientes que enferman gravemente porque no están vacunados o tienen enfermedades preexistentes. 3 consejos de tratamiento y un mensaje”.

Posteriormente informó que los coritcoesteroides agravan la enfermedad si se consumen en los primeros días y no deberían de ser usados. Además recalcó la importancia de vigilar la temperatura y la oximetría, en caso de tener fiebre persistente después del tercer día contactar con un médico.

“El uso de oseltamivir o amantadina no tiene sentido para tratar #COVID19, son medicamentos específicos para influenza y actúan en una enzima de este virus que NO TIENE el SARS-COV2. Evita medicinas innecesarias”, escribió.

Los coritcoesteroides agravan la enfermedad (Foto: cuartoscuro / google maps)

Cabe destacar que la Ciudad de México se encuentra entre las primeras cinco entidades en mortalidad por COVID-19; el Doctor arremetió contra eventos masivos ya que afirmó que México se encuentra en la quinta ola y con los contagios a la alza.

Por otro lado, el Doctor guanajuatense Alejandro Macías, uno de los más reconocidos de México, afirmó que las subvariantes Ómicron BA.1, BA.2, BA.4 y BA.5 aún circulan en el país. Exhortó a la población a no caer en el pánico ya que los casos son menos pero “aún tenemos pandemia por delante” y que antes de ponerse mejor se pondrá peor.

“Recordemos que BA.5 deberá, primero, dominar a las otras”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

