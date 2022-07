¡Tiembla, Aczino! Monreal estrenará sencillo de rap: “Hola soy Ricardo, senador con doctorado”

Ricardo Monreal estrenará canción de rap (Captura: Twitter / @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, grabó una canción al ritmo de rap en la que narra su historia como político y destaca su perfil. Así es, el senador con doctorado en Derecho Constitucional por la UNAM le entró a la música urbana y, durante un chacaleo, dio un breve adelanto de la canción con la que espera llamar la atención en redes sociales.

Durante una declaración a medios de comunicación, donde trató temas como el caso que armó la UIF contra Enrique Pela Nieto, las medidas preventivas del INE contra Morena y la transición de gobierno en Tamaulipas, al final, decidió amenizar el encuentro con miembros de la prensa con unas cuantas estrofas de su canción.

Al final del chacaleo, el senador bromeó con los reporteros de distintos medios y aseguró que “no hay que perder el humor nunca” y fue entonces cuando le preguntaron sobre la canción, a lo que se dispuso a sacar un celular en el que se reprodujo la canción que prometió subir pronto a redes sociales.

El líder de la bancada de Morena en el Senado grabó una canción al ritmo de rap

“Pero véanlo, estoy yo grabándolo en la cabina […] estoy en el mundo de la música, hoy fui rockero y mañana soy rapero”

Después de que los miembros de la prensa insistieran en que el senador rapeara a capela, el legislador mejor reprodujo el video, provocando un espacio de menor tensión en el ambiente; sin embargo, no reprodujo la canción completa, sólo reprodujo unas cuantas rimas:

“Hola soy Ricardo, senador con doctorado,

el progreso es mi objetivo, yo siempre soy su aliado,

yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo,

es mi dedicación y el trabajo realizado

aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado:

diputado, senador, gobernante de mi estado”

En temas de interés público, Ricardo Monreal se pronunció sobre la investigación que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contra Enrique Peña Nieto (EPN), ex presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien presuntamente incurrió en enriquecimiento ilícito al no justificar ingresos por 29 millones de pesos en 2019.

Monreal es uno de los aspirantes a la presidencia en 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a este tema, el “senador con doctorado” dijo que no se sumará a linchamientos públicos y esperará a que el Estado de derecho y sus instituciones determinen si el ex mandatario es responsable de los ilícitos que se le imputan o no.

“Prefiero aplicar el principio de presunción de inocencia y me alejo de cualquier intento de persecución contra el ex presidente de la república y cualquier persona a la que se le persiga”

Para argumentar sus motivos, Monreal Ávila recordó que él, así como muchos luchadores políticos que ahora están en el poder, fueron perseguidos por el viejo régimen y que sería inconsistente con sus luchas que se persiga y condene socialmente a Peña Nieto si las instituciones obligadas a proveer justicia no lo han hecho antes.

Ante la pregunta expresa de que si esto es el inicio de la “guerra por el Estado de México”, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado expresó que no, o al menos no lo percibe de esa manera, pues en dicha entidad, que renueva gubernatura en 2023, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuentan con muy buena aceptación, por lo que este tipo de actos serían innecesarios para consolidar la candidatura del próximo año. Por lo que subrayó que la administración federal debe de hacer hincapié en que este tipo de acciones son para atraer justicia al pueblo de México y no para promociones electorales.

