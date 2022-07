“Estoy en el corazón del pueblo”: Noroña seguirá el consejo de AMLO para buscar su candidatura en 2024

El diputado Gerardo Fernández Noroña volvió a señalar que buscará la candidatura presidencial y sólo el pueblo de México se lo impedirá (Foto: Cámara de Diputados)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), reiteró que buscará ser candidato a la presidencia en las elecciones federales de 2024 para darle continuidad a la Cuarta Transformación 4T, además, aunque no sea de los favoritos de AMLO para protagonizar mítines proselitistas, se mostró confiado porque está en los corazones de los votantes.

Este miércoles 6 de julio, durante su participación en la Comisión Permanente, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), le preguntó su opinión respecto a su ausencia en las listas sobre los probables candidatos a la presidencia por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a lo que contestó de manera confiada: “yo estoy en la lista y el corazón del pueblo, que es el que decide”.

“El propio compañero presidente ha dicho, que es el pueblo el que va a decidir. Así es que yo perseveraré en mi intención de ser el relevo del compañero presidente, que no es una cosa fácil. Nadie llenará sus zapatos”

El diputado del PT contestó una pregunta de un senador del PRI, donde explicó que no le importa tener la bendición presidencial para competir

Ante la posibilidad de estas preferencias en el periodo de precampaña, Fernández Noroña insistió en el llamado a la unidad de Morena, PT y PVEM para superar el sectarismo, y hacer eventos en coalición, no nada más Morena en solitario, pero el INE ya amenazó con que los acusará de actos anticipados de campaña.

En cuanto a la certidumbre de participar, señaló que por parte de los partidos promotores de la 4T, es él el único con “boleto” para estar en la encuesta: “soy aquí tu charro negro, porque el PT ya dijo que voy a ser su propuesta”, recordó. Así que con o sin listas, Noroña insistió en que competirá por la candidatura, en ese sentido, recordó un consejo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Si alguien quiere hacerlos a un lado (de la contienda) no se dejen, pero, eso sí, si el pueblo no los quiere no sean necios”

A lo que explicó que no será necio, sino factor de unidad, “y si el pueblo me da tan gran distinción, ahí estaré, y si el pueblo me la niega, ahí estaré también”. Una vez plasmada esta aspiración, Noroña arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por formar parte de la oposición al intentar dañar la 4T.

Las "corcholatas" de AMLO son Ebrard, Sheinbaum y López (Fotos: Twitter / @PartidoMorenaMX)

Respecto al caso al INE, dijo que los apercibimientos contra las y los miembros de Morena que quieran reunirse para hacer actos informativos es una evidente acción por limitar el libre derecho de reunión; sin embargo, que este apercibimiento llegará hasta el presidente de la república, fue tildado de una exageración por parte de Ciro Murayama, consejero del INE.

Mientras que con el TEPJF, Noroña condenó una invasión de atributos, pues el TEPJF amagó con la implementación de la fuerza pública para retirar a un miembro de la Comisión Permanente para instalar a uno de Movimiento Ciudadano (MC), partido que fue excluido en la Cámara de Diputados para materializar su representación en el periodo de receso.

Estas declaraciones reafirman la postura del legislador, quien en una conferencia de prensa celebrada el martes 5, sostuvo que, aunque no sea una corcholata, buscará cumplir sus aspiraciones políticas: “No soy ningún ingenuo, sé de las dificultades que ese proceso implica, pero me parece que a no mentir, no robar, a no traicionar, debemos sumar dos principios más: no claudicar y no simular”.

