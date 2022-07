“Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa”: ya salió la nueva canción en la que se promociona

Esta es la canción que promueve a Ricardo Monreal a la presidencia (Foto: Twitter / @letroblesrosa)

En internet circula una canción promocional de Ricardo Monreal rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, misma en la que se sostiene que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República podría “dar la sorpresa” a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante el fin de semana inició la transmisión del videoclip en el que se ven numerosos fragmentos de actos proselitistas en favor de Morena en los que participó Monreal Ávila y se ve a gente que se acerca al senador para saludarlo y pedirle una foto.

Otro elemento que sobresale en el material audiovisual es que se insinúa una condicionante a Regeneración Nacional, pues el también coordinador de la bancada en la Cámara Alta es mencionado como alguien que podría sorprender al partido si éste no lo utiliza como candidato a la presidencia de México.

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, ya cuenta con una canción para presenciarlo

“Vamos, Ricardo, sigue de frente que el camino nos resta. Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa”

Este anuncio sale en 2022, un año antes de que Morena inicie el proceso interno de selección de precandidatos a la presidencia de México, título que se disputará en las elecciones federales de 2024, donde se espera, de acuerdo a múltiples encuestas, que sea el candidato o candidata del partido guinda quien le dé continuidad a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO) y a la Cuarta Transformación (4T).

El contexto en el que se perfila el partido oficial a las próximas elecciones presidenciales es particularmente favorecedor para Morena, pues diferentes encuestas posicionan a cualquiera de los posibles candidatos que emanen de este partido como el que ganará el cargo de jefe del ejecutivo federal.

Además, se debe de poner en contexto que el propio López Obrador mencionó quienes son sus “corcholatas”, sustantivo utilizado para tres abanderados de Morena que están en funciones y que, a criterio del mandatario, son los adecuados para seguir promoviendo la 4T de 2024 a 2030; sin embargo, en este listado, no se incluye al doctor Monreal Ávila.

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se perfilan como los favoritos para las elecciones de 2024 (Fotos: Reuters / Senado de la República / Reuters)

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), son los perfiles mencionados por AMLO; no obstante, él ha declarado que cualquier morenista que se sienta con la capacidad necesaria para dirigir a México podría participar en el proceso interno que deberá de organizar el partido.

Dicho proceso estará a cargo de Mario Delgado, presidente de Morena; y Citlalli Hernández, secretaria general del partido, quienes deberán de coordinar una serie de encuestas en las que la ciudadanía definirá al candidato o candidata del guinda a la presidencia. De igual modo se realizará para la Ciudad de México y para las otras entidades que renueven gubernatura.

Es en este contexto donde Ricardo Monreal ha salido a señalar que no confía en las encuestas que organiza Morena, esto porque manejan, a criterio del senador, cierto nivel de opacidad que no permitirá expresar a la ciudadanía su voluntad en cuanto a la o el candidato que contenderá contra la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD; y Movimiento Ciudadano (MC), quien advirtió que no se sumará a la alianza promovida por Claudio X. González.

Finalmente, cabe destacar que las encuestas realizadas hasta el momento, por compañías privadas, han señalado que el perfil de Morena más popular es Marcelo Ebrard, seguido de Claudia Sheinbaum y después Ricardo Monreal. Por lo que la disputa al interior del partido podría ser estelarizada por el canciller mexicano y la jefa de gobierno, no por el coordinador de los senadores morenistas.

