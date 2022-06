Elecciones 2024: empresario de Jalisco aseguró que Enrique Alfaro “está listo para enfrentar cualquier oponente”

Raymundo Gómez Flores enalteció el trabajo del gobernador de Jalisco (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Raymundo Gómez Flores, empresario y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, está preparado para contender por la presidencia de México en las elecciones de 2024.

Luego de que el mandatario estatal se “destapara” durante un evento de Movimiento Ciudadano (MC), Gómez Flores se refirió hacia Enrique Alfaro como un hombre preparado y con una experiencia política importante, sin embargo teme que eche para atrás porque “está viendo cada vez más cerca el tamo del problema”.

En entrevista con el diario El Universal, el empresario señaló que el gobernador de Jalisco “está listo para enfrentar a cualquier oponente”, pese a no figurar entre los primeros números de las encuestas de los presidenciables, en donde ha sido superado por su compañero de partido Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.

Enrique Alfaro fue recibido con fervor en la asamblea de Movimiento Ciudadano en Jalisco (Foto: Twitter/@MovCiudadanoJal)

“Buscar la presidencia es complejo y esperaría que Enrique, sobre todo, tenga ganas porque eso es fundamental. Te metes a ese circo y se acabó tu vida”, externó Gómez Flores al medio mexicano.

Para Raymundo Gómez, las debilidades de Enrique Alfaro son producto de sus fortalezas, lo cual le costaría la aprobación del electorado debido a que “es aparentemente tosco porque le gusta hablar claro, rápido y tratar de llegar a una solución que no moleste o lastime a nadie”.

“Esa fortaleza de alguna manera podría ser su debilidad porque a la gente no le gusta que le digan la verdad”, apuntó.

Fue el pasado 26 de junio cuando Enrique Alfaro se dijo listo para representar o asumir cualquier papel que el partido naranja le otorgue durante el próximo proceso electoral.: “Estamos listos para el 2024. Tenemos liderazgos, perfiles que vana a saber llevar esta nueva era un buen puerto”.

Luis Donaldo Colosio Riojas es el integrante de MC con mayor popularidad entre los mexicanos (Foto: Cuartoscuro)

El mandatario estatal fue ovacionado por militantes y simpatizantes del partido naranja al grito de “¡presidente, presidente!″ antes y durante su discurso, en el cual se comprometió a trabajar conjuntamente con los demás liderazgos para que se vuelvan la primera fuerza política del país.

“En Jalisco somos un ejemplo para todo México, con buenos gobiernos, haciendo lo que nos toca desde nuestras trincheras, cumpliendo a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros. ¡Sigamos dando grandes resultados!”, aseveró el gobernador.

Por su parte, Dante Delgado, dirigente nacional de MC, fue muy claro, no se unirán a la coalición Va por México, misma que está conformada por el PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). No obstante, aseguró que el partido naranja saldrá triunfador en 2024.

Movimiento Ciudadano se dijo listo para el 2024 (Foto: Twitter/@MovCiudadanoJal)

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertiremos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, declaró Dante Delgado.

Asimismo, el líder del partido naranja calificó a Va por México como una “verdadera tragedia electoral” debido a que en las elecciones gubernamentales del pasado 5 de junio únicamente se llevaron 2 de las 6 que estaban en juego. Tras este resultado, la coalición dijo que “hay tiro” para ser un contrapeso para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados.

“Frente a quienes desean ver como un triunfo el que de seis gobiernos estatales que tenían han perdido cuatro y han logrado dos, pues de verdad les digo que siguen confundidos”, sentenció.

