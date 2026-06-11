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Euro hoy en México: cotización de apertura del 11 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,07 pesos mexicanos, experimentando una disminución del -0,29% con respecto al precio de cierre anterior de 20,13 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,05%, aunque en términos interanuales, ha registrado una bajada del 8,01%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al peso mexicano en los últimos días, con un descenso sostenido durante un día. La volatilidad del tipo de cambio actual es del 2,92%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 5,73%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado.

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