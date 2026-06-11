Aguacate, ajo crudo y limón en ayunas: así debes prepararlo para reducir la presión arterial y saciarte

Ingredientes frescos como aguacate, ajo y limón se presentan en una tabla de cortar, junto a un vaso de agua con limón, listos para una preparación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de aguacate, ajo crudo y limón en ayunas ha ganado popularidad en México como remedio natural para cuidar la salud cardiovascular y promover la saciedad.

Esta mezcla, basada en ingredientes de la dieta tradicional, reúne propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y grasas saludables que distintas instituciones de salud han estudiado en sus recomendaciones alimentarias.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social, una dieta que incluya estos alimentos puede ayudar a regular los niveles de colesterol, triglicéridos y presión arterial, además de favorecer el bienestar digestivo y metabólico.

Cómo preparar aguacate, ajo crudo y limón en ayunas

La preparación de esta mezcla sigue una secuencia para maximizar los efectos bioquímicos de cada ingrediente. El protocolo recomendado es el siguiente:

Tritura uno o dos dientes de ajo fresco.

Deja reposar el ajo triturado entre 10 y 15 minutos para activar la alicina.

Añade el jugo de un limón y medio aguacate a la mezcla.

Mezcla hasta obtener una pasta homogénea.

Consume a cucharadas o unta sobre pan integral, preferentemente en ayunas.

Si el sabor es fuerte, acompaña con hojas verdes frescas.

Personas con gastritis, reflujo o úlceras pueden experimentar molestias digestivas.

El ajo crudo tiene efecto anticoagulante; quienes toman medicamentos de este tipo deben consultar a su médico antes de consumirlo habitualmente.

Se ilustra la preparación de aguacate triturado, ajo picado y limón exprimido en agua, una combinación natural para ayudar a reducir la presión arterial y promover la saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grasas saludables y fibra: el efecto del aguacate en la salud del corazón

El aguacate es fuente de grasas insaturadas, principalmente ácido oleico, fibra, potasio y magnesio. Según la investigación del Instituto Nacional de Salud Pública de México, la inclusión regular de aguacate contribuye a reducir el colesterol LDL y elevar el HDL, considerado beneficioso para la salud cardiovascular.

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El consumo de medio aguacate por día aporta fibra que regula el tránsito intestinal y mantiene estables los niveles de glucosa en sangre. El potasio del aguacate ayuda a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables, lo que refuerza su valor para quienes tienen riesgo de hipertensión.

El estudio publicado en el Journal of the American Heart Association encontró que las personas que comen dos porciones de aguacate a la semana tienen hasta 21 por ciento menos riesgo de enfermedad coronaria y 16 por ciento menos de enfermedad cardiovascular comparadas con quienes casi no lo consumen.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social sugiere sustituir mantequilla, margarina y quesos grasos por aguacate como fuente de grasa vegetal. La evidencia científica actual respalda la inclusión del aguacate en una dieta equilibrada y personalizada, siempre que se consuma con moderación, ya que es un alimento denso en energía.

Grasas saludables y fibra: el efecto del aguacate en la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajo crudo y limón: sinergia antioxidante y acción sobre la presión arterial

El ajo crudo contiene aliina, que al triturarse se transforma en alicina, reconocida por su acción antimicrobiana y vasodilatadora según la Oregon State University y el National Institutes of Health de Estados Unidos. La secuencia de triturar el ajo y dejarlo reposar antes de mezclar con limón resulta fundamental, ya que la alicina es inestable y requiere tiempo de activación.

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El limón cubre más del 50 por ciento de la ingesta diaria recomendada de vitamina C y aporta flavonoides con posible efecto protector sobre las partículas de colesterol LDL frente a la oxidación, según el NIH. Diversos ensayos clínicos revisados por la Academia de Nutrición y Dietética han explorado el potencial de la mezcla para reducir colesterol total y LDL, disminuir la viscosidad sanguínea y controlar la presión arterial en ciertos perfiles de riesgo.

El consumo de ajo crudo y limón puede provocar irritación gástrica, por lo que no se recomienda en personas con antecedentes de enfermedades digestivas. Los compuestos del ajo pueden interactuar con medicamentos anticoagulantes, antiplaquetarios e hipoglucemiantes, de modo que siempre se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo habitual.

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Ajo crudo y limón: sinergia antioxidante y acción sobre la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saciedad, digestión y advertencias relevantes

El aguacate y el ajo aportan fibra y compuestos prebióticos que modulan la flora intestinal, lo que contribuye a la saciedad y mejora el metabolismo, según el Instituto Nacional de Salud Pública. El consumo regular de fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener estables los niveles de glucosa, un efecto que resulta especialmente relevante para la prevención de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Las instituciones de salud pública en México insisten en que ninguna combinación de alimentos sustituye tratamientos médicos ni cura enfermedades crónicas. Los hábitos de alimentación y actividad física continua son el eje del control del colesterol, la presión arterial y el peso. Los especialistas recomiendan una dieta variada, baja en grasas saturadas y rica en frutas, verduras, leguminosas y cereales integrales.

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La mezcla de aguacate, ajo y limón en ayunas puede incorporarse como parte de una dieta equilibrada, siempre bajo supervisión médica y considerando las condiciones particulares de cada persona.

Saciedad, digestión y advertencias relevantes . (Imagen Ilustrativa Infobae)