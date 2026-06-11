AICM restringe acceso ante posibles protestas de la CNTE: quiénes podrán ingresar al aeropuerto

La movilización del magisterio mantiene acciones en distintos puntos del país y ahora coincide con un aviso del aeropuerto capitalino, que prevé concentraciones cerca de sus instalaciones este jueves. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó este jueves a sus usuarios sobre la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de sus terminales, por lo que implementó medidas de seguridad extraordinarias que restringen el acceso a quienes cuenten con pase de abordar.

La advertencia llega en el marco del paro nacional magisterial que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene desde hace más de diez días, y que adquiere una dimensión particular al coincidir con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

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La administración del aeropuerto informa que, como medida extraordinaria, solo podrán ingresar quienes presenten su pase de abordar, ante la eventual presencia de protestas en los alrededores este jueves.

Operativo de seguridad sin precedente

El AICM desplegó un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de la policía capitalina, Guardia Nacional y personal naval frente a los amagos de bloqueo por parte de la CNTE en las Terminales 1 y 2. En la Terminal 1, las autoridades capitalinas colocaron dovelas de concreto en los accesos para reforzar las entradas a la terminal aérea.

Como medida de seguridad, el recinto aeroportuario anunció que solo se permitirá el ingreso a pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario. La dependencia solicitó a los viajeros llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos.

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(Captura de pantalla)

La CNTE escala su presión

La movilización del magisterio provocó el cierre de accesos en la Terminal 1, la suspensión del servicio en estaciones del Metro cercanas a la zona aeroportuaria y el despliegue del operativo de seguridad, a menos de 24 horas de la inauguración del Mundial 2026.

Aunque no existe una confirmación oficial de que la CNTE vaya a cerrar el AICM, la Coordinadora ha advertido que podría intensificar sus movilizaciones si considera insuficientes los acuerdos alcanzados con el Gobierno federal. Entre las acciones contempladas se encuentran bloqueos en puntos estratégicos de la capital, incluido el aeropuerto, como medida de presión para exigir respuestas a sus demandas laborales y de pensiones.

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A passenger walks past riot police while arriving at Terminal 1 of Benito Juarez International Airport, as authorities prepare for a protest by dissident teachers of Mexico’s National Coordination of Education Workers (CNTE), ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 10, 2026. REUTERS/Paola Garcia

Afectaciones al transporte público

Ante las manifestaciones previstas, las autoridades capitalinas pusieron en marcha un plan emergente de movilidad con cierres en algunos puntos para garantizar los traslados de la población y turistas. Ante la posibilidad de movilizaciones en la zona del AICM, se previó el cierre temporal de las estaciones del Metro Oceanía y Pantitlán —ambas de la Línea 5—.

Asimismo, la Línea 4 del Metrobús, cuya ruta va hacia el aeropuerto, opera con rutas alternas, al igual que el servicio de RTP que sale de Chapultepec.

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Recomendaciones para pasajeros

El AICM instó a los viajeros a tomar en cuenta lo siguiente:

Llegar con suficiente anticipación al aeropuerto

Portar el pase de abordar de forma obligatoria para poder acceder

Consultar el estatus del vuelo directamente con la aerolínea

Mantenerse atentos a los canales oficiales del AICM (@AICM_mx en X)

La jornada de este 11 de junio concentra dos eventos de alto impacto para la movilidad de la capital: la inauguración del Mundial 2026 y las protestas magisteriales, escenario que las autoridades buscan gestionar sin afectar la operación del principal aeropuerto del país.

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