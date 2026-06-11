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Agua de guayaba con apio: cómo hacer la bebida casera rica en vitaminas, fibra y refrescante

Una mezcla natural que combina fruta y vegetales en una preparación sencilla, ideal para disfrutar una opción ligera, llena de sabor y perfecta para acompañar cualquier momento del día

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Un vaso transparente de agua de guayaba con apio, hielo y trozos verdes, adornado con una rodaja de guayaba y un tallo de apio, sobre una mesa de madera con sombras.
El agua de guayaba con apio combina ingredientes frescos y retoma recetas tradicionales por su sencillez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de bebidas elaboradas con ingredientes frescos ha llevado a muchas personas a redescubrir recetas tradicionales que destacan por su sencillez y sabor. Entre ellas sobresale el agua de guayaba con apio, una preparación que une el dulzor característico de esta fruta con las notas herbales y frescas de una de las hortalizas más versátiles de la cocina.

Además de ofrecer una experiencia diferente al paladar, esta combinación es apreciada por quienes buscan incorporar alimentos con vitaminas, fibra y un alto contenido de agua dentro de una alimentación equilibrada. Su color atractivo y aroma natural la convierten en una alternativa ideal para disfrutar en días calurosos o como acompañamiento de diversas comidas.

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Lo mejor de esta receta es que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con unos cuantos pasos es posible obtener una bebida refrescante que aprovecha las características naturales de la guayaba y el apio, dos productos que juntos crean una mezcla sorprendente y agradable.

Una combinación que destaca por sus cualidades nutricionales

Vaso de agua de guayaba y apio con hielo y vapor, rodeado de guayabas enteras y cortadas, tallos de apio y rodajas de lima sobre una mesa de madera.
La receta de agua fresca de guayaba con apio aporta vitaminas, fibra y un alto contenido de agua en una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guayaba es una fruta ampliamente valorada por su aporte de vitamina C, además de contener fibra y antioxidantes presentes de manera natural. Su sabor dulce y ligeramente ácido la convierte en una excelente base para aguas frescas, licuados y otras preparaciones que buscan resaltar ingredientes naturales.

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Por su parte, el apio es conocido por su alto contenido de agua y su textura crujiente. También aporta fibra y diversos compuestos vegetales que suelen formar parte de una dieta variada. Gracias a su sabor suave, logra complementar la intensidad aromática de la guayaba sin opacarla.

La unión de ambos ingredientes da como resultado una bebida equilibrada que puede disfrutarse a cualquier hora del día. Servida fría, se convierte en una opción especialmente agradable para quienes desean probar algo distinto a las bebidas tradicionales sin renunciar a los sabores frescos y naturales.

Ingredientes y preparación

Vaso de agua de guayaba y apio con hielo, rodajas de guayaba y tallos de apio en una mesa de madera. Guayabas frescas enteras y cortadas al lado.
La guayaba destaca por su aporte de vitamina C, fibra y antioxidantes, y funciona como base para aguas frescas y licuados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar esta receta en casa es una tarea sencilla que requiere pocos ingredientes. La clave está en utilizar guayabas maduras y apio fresco para obtener una bebida con mejor aroma, sabor y consistencia.

Ingredientes

  • 4 guayabas maduras
  • 2 ramas de apio
  • 1 litro de agua
  • Hielo al gusto
  • Miel o endulzante opcional

Preparación

  1. Lava perfectamente las guayabas y las ramas de apio.
  2. Corta las guayabas en trozos y el apio en segmentos pequeños.
  3. Coloca ambos ingredientes en la licuadora junto con el litro de agua.
  4. Licúa durante dos minutos o hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Cuela si prefieres una textura más ligera.
  6. Agrega hielo al gusto y, si lo deseas, miel o algún endulzante.
  7. Sirve de inmediato y disfruta.

Una vez lista, puede conservarse en refrigeración durante algunas horas para mantener su frescura. Sin embargo, se recomienda consumirla poco después de prepararla para apreciar mejor sus aromas y el sabor característico de sus ingredientes.

Una alternativa refrescante para cualquier ocasión

Un vaso de agua de guayaba y apio con hielo, decorado con una rodaja de guayaba rosada y un tallo de apio, sobre madera. Guayabas, apio y menta fresca se ven al fondo.
El agua de guayaba con apio se conserva en refrigeración por algunas horas, aunque se recomienda consumirla poco después de prepararla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aguas frescas continúan siendo una de las bebidas más populares gracias a su practicidad y capacidad para adaptarse a diferentes gustos. En este caso, la combinación de guayaba y apio ofrece una propuesta distinta que destaca tanto por su sabor como por la sencillez de su elaboración.

Esta receta puede acompañar desayunos ligeros, comidas caseras o momentos de descanso durante la tarde. También resulta una opción atractiva para reuniones familiares, ya que aporta un toque de color y originalidad a la mesa sin necesidad de recurrir a ingredientes sofisticados.

Con una preparación rápida y accesible, el agua de guayaba con apio demuestra que las recetas más simples pueden convertirse en grandes aliadas para disfrutar bebidas naturales. Su equilibrio entre dulzor y frescura crea una experiencia agradable que invita a incorporarla con frecuencia dentro de un menú variado y lleno de sabor.

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