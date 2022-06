En México una de cada 20 personas se identifica como parte de la comunidad LGBTI+

Foto: Infobae/Lalo Cano

El pasado 28 de junio, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicó la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, la cual representa un ejercicio estadístico de gran relevancia para visibilizar a la población de la comunidad.

Entre otros aspectos, la importancia de esta encuesta radica en la posibilidad de identificar a las personas con orientación sexual e identidad de género no normativa o no convencional en el país, es decir, permite tener un mayor conocimiento de las identidades trans y no heterosexuales que cuestionan las normas y roles tradicionales de los géneros masculino y femenino en México.

Uno de los principales hallazgos que se derivaron de la ENDISEG 2021 es que, en el país, la población LGBTI+ asciende a un total de cinco millones de personas, equivalente a 5.1% del total de la población de 15 años o más. Es decir, una de cada 20 personas en este rango de edad se identifica como parte de la comunidad LGBTI+.

Marcha del Orgullo LGBT+ 2022 (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Del total de la población con identidad LGB+, 2.4 millones de personas se autodeclaran bisexuales, 1.7 millones se asumen gay, homosexual o lesbiana, mientras que 519 mil se autodeclaran con una orientación sexual distinta (como pansexual, demisexual o asexual).

Asimismo, el INEGI reportó que 99.1% de la población de 15 años o más (es decir, 96.3 millones de personas) se identificó como cisgénero, o sea, que su género coincide con su sexo asignado al nacer. En cambio, sólo 0.9% (equivalente a 909 mil personas) se identificó como Trans+, lo que significa que su género no necesariamente corresponde al sexo asignado en el nacimiento.

Por otro lado, se identificó que el Estado de México es la entidad que concentra más población LGBTI+, con un total de 490 mil personas, seguida de la Ciudad de México (311 mil), Veracruz (308 mil), Jalisco (298 mil) y Nuevo León (286 mil). En contraste, los estados que registraron una menor cantidad de población LGBTI+ fueron Campeche, Tlaxcala, Colima, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit y Baja California Sur.

Primera Marcha del Orgullo LGBTI+ en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. (Foto:Facebook/Adolfo Cerqueda Rebollo)

Respecto a las características sociodemográficas de la población LGBTI+ el INEGI reportó que más de la mitad (67.5%) tiene entre 15 y 29 años, lo cual puede deberse, de acuerdo con el Instituto, a una mayor apertura y autorreconocimiento por parte de la población joven, mientras que sólo 3.1% pertenece al grupo de 60 años o más.

En cuanto a la situación conyugal, el 64.9 % de la población LGBTI+ se reportó como soltera, el 16.7 % declaró vivir en unión libre y 13.9 % reportó estar casada.

Uno de los aspectos de mayor relevancia que esta encuesta logró registrar fue la edad a la cual las personas LGBTI+ fueron conscientes de su orientación sexual o identidad de género no normativas, así como la reacción de sus familiares al momento de enterarse de ello.

Foto: Infobae/Lalo Cano

Un 43.4% de la población LGB+ (lesbiana, gay, bisexual y más) respondió que se dio cuenta de su orientación sexual durante la primera infancia, esto es, antes de los 7 años de edad; 5.1% lo notó entre los 7 y los 11 años; 34.1% se percató en la adolescencia, entre los 12 y los 17 años; 16.1% se dio cuenta entre los 18 y los 29 años; y sólo 1.3% lo notó en la adultez, después de los 30 años.

Por otra parte, 62.4% de la población con identidad de género Trans+ (transgénero, transexual, no binario, género fluido, agénero, entre otros) afirmó haberse percatado de que su identidad no correspondía con lo esperado culturalmente por su sexo asignado al nacer antes de los 7 años. 5.6% lo notó entre los 7 y los 11 años; 20.3% lo hizo en la adolescencia; 7.7% lo notó entre los 18 y 29 años; y 0.8% se percató después de los 30 años.

Hablando de la reacción de los padres y madres de la población LGBTI+ al conocer su orientación sexual o identidad de género, el INEGI destacó que la gran mayoría de las personas encuestadas (más del 80%) recibió el apoyo de sus familiares.

Por otro lado, 16% de las personas con orientación LGB+ y 22.2% de las personas con identidad Trans+ reportaron haber recibido reacciones de molestia, agresiones u ofensas al momento de que sus padres y madres se enteraron de sus respectivas orientaciones e identidades.

En este sentido, a 9.8% de las personas con orientación LGB+ y 13.9% de las personas con identidad Trans+ las obligaron a asistir con un médico, autoridad religiosa o cualquier otra persona o institución con la finalidad de “corregirles”.

La salud mental de la población LGBTI+ fue otro de los temas de mayor importancia que abordó esta primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, pues se registró, entre otros asuntos, que la recurrencia de pensamientos suicidas ha sido tres veces mayor en las personas LGBTI+ que en las personas no LGBTI+.

Derivado de ello, 14.2% de la población LGBTI+ reconoció haber intentado suicidarse en algún momento de su vida. La causa principal de la idea o intento fue por problemas familiares y de pareja (57.2 %), seguida de problemas en la escuela (20.3 %) y problemas de salud (19.1 %). El 14.0 % refirió directamente su orientación sexual o identidadde género como causa.

Respecto a la sexualidad, el INEGI especificó que la población de 15 años y más que ha iniciado su vida sexual es de 86.8 millones de personas. Según los datos del Instituto, la mayoría de las mujeres (53.2 %) reportó haberla iniciado entre los 18 y los 24 años, mientras que la mayoría de los hombres (53.3 %) la inició antes de los 18 años.

Siguiendo sobre este tema, 98% de los hombres informó que su primera relación sexual fue con una mujer, en contraste con el 2.1% que reportó haber iniciado su vida sexual con otro hombre. Por otro lado, 98.7% de las mujeres dijeron que su primera relación sexual fue con un hombre, frente al 1.3% que inició su vida sexual con otra mujer.

Adicionalmente, la ENDISEG 2021 dio a conocer que 6.3 % de las mujeres y 5.7 % de los hombres que han tenido relaciones sexuales no las han sostenido exclusivamente con personas del sexo opuesto.

Cabe señalar que un primer avance en la identificación y recopilación de datos referentes a la población LGBT+ en México fue visible en el Censo de Población y Vivienda 2020, en el cual el INEGI identificó a más de 350 mil hogares homoparentales en el país.

Al respecto de la necesidad por seguir implementando mecanismos institucionales para atender las necesidades de esta comunidad, Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI, aseguró que “reconocer la diversidad de la sociedad pasa por geenerar datos y estadísticas sobre comunidades tradicionalmente marginadas como lo ha sido la comunidad LGBTQI+. Conocer a profundidad esta comunidad y sus necesidades no sólo es una demanda histórica, sino una pieza fundamental para generar un entramado institucional y de políticas públicas favorables para el bienestar de la comunidad”.

SEGUIR LEYENDO