Tundieron a Vicente Fox por justificar insultos contra hijo de AMLO: “Ya está grandecito”

Vicente Fox arremetió en contra del hijo de AMLO, el menor de edad Jesús Ernesto (Foto: Cuartoscuro)

Miembros de la Cuarta Transformación, simpatizantes y analistas, pero también desde la trinchera contraria, se unieron para defender a Jesús Ernesto, hijo menor de edad de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y Beatriz Gutiérrez Müller, escritora e investigadora.

Lo anterior luego de que se hiciera viral una fotografía en el campo de baseball donde posó junto a su padre y otros miembros del equipo que lo acompañan. Comenzaron entonces los ataques a su cuerpo desde las redes sociales.

La polémica llegó hasta los ojos de la oposición, cuyos miembros, simpatizantes, periodistas, analistas y un gran etcétera se pronunciaron en contra de desviar la atención, de atacar y de insultar a adolescentes menores de edad, pues el gobierno está en manos del propio Andrés Manuel López Obrador.

Vicente Fox se ha mostrado como uno de los más férreos críticos del gobierno de AMLO FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, hubo un puñado de críticos que no contuvieron sus deseos de arremeter en contra del menor. Tal es el caso del ex presidente Vicente Fox Quedada, uno de los grandes críticos de la Cuarta Transformación, quien a través de las redes sociales le recomendó al mandatario morenista que “Jamás has respetado a nadie, ahora te aguantas”.

“Además, tu hijo ya está grandecito par que se defienda solo” justificó Vicente Fox, por lo que se ganó una serie de críticas de los usuarios de las redes sociales, mientras que su comentario fue uno de los menos compartidos en las últimas semanas por sus propios seguidores.

“Ah, pero querías ser presidente”, terminó el mensaje de Vicente Fox en su perfil oficial, luego de compartir el más reciente discurso de AMLO en el que pidió que se metan con él, pero no con su hijo.

“No pensé que Fox pudiera caer tan bajo”, fue uno de los comentarios más destacados en la publicación, dónde reprocharon al ex mandatario panista por su postura ante el menor de edad.

Las redes sociales no apoyaron en lo más mínimo al ex presidente, pero sí le dejaron numerosos comentarios críticos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Pero en las publicaciones también tundieron a sus hijastros, del matrimonio con Martha Sahagún de Fox, pues una de las respuestas recordaron que en 2007 se denunció el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.

Y es que han sido blanco de numerosas críticas e investigaciones en su contra. Por ejemplo, en 2008, el gobierno estadounidense habría girado una orden de aprehensión contra el hijastro de Fox por los delitos de fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento, entre otros.

Horas antes de las críticas, el propio Vicente Fox aceptó que ha pasado por estas críticas y, aludiendo al caso del hijo menor de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, escribió: “A todos nos ha tocado y no andamos de llorones y mártires”.

Y aunque no ha escrito mucho más del tema, el ex presidente sí se ha dedicado a compartir una serie de publicaciones de sus compañeros de trinchera desde la oposición, quienes también justificaron todos los insultos que recibió el adolescente Jesús Ernesto a través de las redes sociales por su aspecto físico, dejando clara su postura en el tema.

Otras figuras que salieron en defensa del joven de 15 años fueron, por ejemplo, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Citlali Hernández, secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el periodista Epigmenio Ibarra, Marcelo Ebrard, canciller mexicano, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: