Antes de Odebrecht y Etileno XXI existió Oceanografía, el escándalo en Pemex que salpicó a Fox y los hijos de Martha Sahagún

Las últimas declaraciones de Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz que fue encarcelado por diversos delitos, respecto a los apoyos económicos que Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht, brindó a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, trajeron a la memoria el escándalo de Oceanografía que involucró al ex presidente Vicente Fox y su familia.

En 2007, se denunció el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún. Supuestamente, habrían intervenido para que la empresa Oceanografía obtuviera contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 6,000 millones de pesos.

En ese entonces, la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública crearon una comisión especial para investigar el caso, pero nunca se presentaron las conclusiones de las indagatorias.

Desde hace años ambos hijos de la ex primera dama son blanco de investigaciones administrativas, judiciales y políticas por peculado y tráfico de influencias. Tan solo en 2008, el gobierno estadounidense habría girado una orden de aprehensión contra el hijastro de Fox por los delitos de fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento. Tres años después, Manuel Bribiesca reconoció su responsabilidad en un fraude cometido contra una empresa estadounidense, a la que le vendió gas a sobreprecio.

En 2019, cuando las autoridades financieras estadounidenses realizaban una búsqueda de movimientos financieros de los hijos de Marta Sahagún, dieron también con el nombre de Genaro García Luna , quien estaba vinculado a una de estas cuentas. Al seguir el rastro financiero, dieron con varias cuentas a nombre del ex secretario de Seguridad Pública, cuyos saldos suman USD 87 millones. Fue en ese momento que el Departamento del Tesoro de EEUU informó al gobierno de México y le pidió ampliar la investigación en contra del ex funcionario.

Tras la indagación encontraron que uno de los hijos de Marta Sahagún estaba asociado a las cuentas de García Luna. Es por estos y otros vínculos que el ex secretario de seguridad corre el riesgo de enfrentar un juicio en Estados Unidos.

Oceanografía adquirió renombre en el sexenio foxista y se le vinculó con los hermanos Bribiesca (Manuel y Jorge Alberto) quienes comenzaron a ser contratistas de Pemex gracias a la naviera.

En 2004, el periodista Miguel Badillo publicó una entrevista con Manuel Bribiesca en la que reconocía el vínculo con dicha empresa.

El poder de Marta Sahagún sobre el presidente Vicente Fox fue parte de la política de su sexenio.

“Te debo decir que sí, mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo, hermano de Marta) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad (sic) mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato”, dijo Manuel a Badillo.

El periodista le señaló que eso era tráfico de influencias y Bribiesca respondió: “No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen”.

Al respecto, la revista Proceso publicó en 2007 que Oceanografía fue fundada el 27 de enero de 1980 por Amado y Darío Yáñez Correa, Samuel Yáñez Chaparro y Alberto Duarte Martínez. Después se incorporaron Amado Omar y Carlos Daniel Yáñez Osuna.

Los hermanos Bribiesca no figuraron como dueños de la empresa, por lo que la Cámara de Diputados buscó el nexo.

Desde 1996, Oceanografía empezó como contratista de Pemex pero nunca repuntó, e incluso estuvo a punto de ser embargada por Hacienda en abril de 2000, por una deuda de 21 millones 130 mil 485 pesos. Sin embargo, un año después, el 20 de abril de 2001, “se ordenó cancelar el embargo sobre los bienes”.

En febrero 2006, en su informe final, “la comisión investigadora de la Cámara de Diputados… determinó que existen elementos suficientes contra los hermanos Bribiesca por delitos de tráfico de influencias, información privilegiada, dudoso origen de los recursos económicos empleados y delitos fiscales”.

Pese a ello, el presidente Vicente Fox solicitó que se les pidiera disculpas a los Bribiesca, considerándolos víctimas de deshonra y calumnias. lo cual fue descartado por los 29 integrantes de la comisión investigadora que a la postre se diluiría.

Contra Manuel Bribiesca fueron presentadas “seis denuncias por deficiencias en construcciones de casa, irregularidades en adquisiciones de terrenos y tráfico de influencias en contratos de Oceanografía con Pemex”.

Sin embargo, las denuncias no prosperaron.

