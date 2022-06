AMLO salió en defensa de su hijo menor ante burlas por su físico: “El problema es conmigo, no con él”

El presidente lanzó una fuerte arremetida contra quienes se burlaron de su hijo menor, Jesús Ernesto. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), salió en defensa de su hijo, Jesús Ernesto, ante la la ola de burlas contra él por su físico.

“Ayer mi pobre hijo que lo amo, Jesús, está excedido de peso, ya saben, (por) la adolescencia. Y con saña lo atacan. Esa es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”.

Y es que el adolescente fue blanco de duras críticas y mofas hacia su apariencia (en específico, su peso) que mostró en una fotografía junto a su padre. Sin embargo, dichos comentarios fueron reprobados por otra gran parte de internautas quienes, a través del hashtag #ConLosNiñosNo, desacreditaron y tacharon a quienes emitieron las burlas

“Son muy miserables”, “Cualquier persona que se burle del físico de un adolescente es bastante penoso y vergonzoso”, “¿No les da pena estar ejerciendo violencia contra un niño de esa edad?”, fueron algunas de las opiniones reflejadas en Twitter.

Personalidades de la Cuarta Transformación (4T) y del bloque opositor salieron en defensa del hijo menor de AMLO. (Fotos: CUARTOSCURO)

La condena del Jefe del Ejecutivo derivó tras insistir que su Gobierno ha sido uno de los más golpeados por simpatizantes del bloque opositor: “¿Por qué creen que nosotros resistimos? ¿O acaso creen que no nos golpean? Durísimo”.

“Yo lo entiendo. Es su grado de desesperación porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no tienen amor por el pueblo”, declaró fervientemente.

Cabe señalar que la postura de responsabilizar a quienes acuerdan con los adversarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) fue anteriormente expresada por dos defensores de la misma: Epigmenio Ibarra y Mario Delgado, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (AMLO).

En términos generales, ambos tacharon a dicho flanco como “viles”, “intolerantes” y promotores de los discursos discriminadores contra el hijo más joven del presidente (el cual aún es menor de edad).

“La afrenta de la oposición en contra de un adolescente demuestra, una vez más su vileza”, declaró el líder morenista. “Muestra de nuevo su miseria la derecha conservadora (...) Que se exhiban como son: racistas, intolerantes”, expresó por su parte Ibarra, también cineasta mexicano.

Personalidades de la oposición salieron en defensa del hijo menor de AMLO. (Fotos: TWITTER/@LOPEZDORIGA y GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Cabe recordar que - así como lo hicieron fieles a AMLO y a Morena - personalidades del flanco adversario dejaron de lado sus diferencias políticas para abogar por el joven, Jesús Ernesto.

Uno de los más destacables fue el propio ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló como regla de oro no burlarse de nadie por su apariencia física: “Nunca. Sea quien sea. Y mucho menos si lo haces desde la comodidad del anonimato y el avatar: eso es doblemente cobarde”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Javier Lozano, extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), también rechazó los comentarios, tras responder un tweet del periodista, Ricardo Alemán, en el que tachaba a los defensores de Jesús de “hipócritas” pues, dijo, son los mismos que “crucificaron sin pudor” a hijos de los ex presidentes Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Aún así, no se vale, querido Ricardo. No me sumaré a ese tipo de comentarios, críticas ni ataques al hijo del presidente. Ya estamos grandecitos como para argumentar y debatir entre nosotros”, publicó el también abogado.

Jesús Ernesto ha sido víctima de ciber acoso en ocasiones anteriores (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Jesús Ernesto López Gutiérrez es víctima de los ácidos comentarios en redes sociales, pues en 2020 fue criticado por la apariencia de su cabello, con mechones teñidos de rubio. Uno de los iniciadores del ataque fue el polémico youtuber, Chumel Torres, quien lo llamó despectivamente “chocoflan”.

Con este mote, que hace referencia al postre compuesto por pan de chocolate con flan al centro, miles de internautas acosaron al menor. En esta ocasión incluso deformaron el término para llamar al adolescente “rotoflan”, en un acto de discriminatorio.

