Mario Delgado respondió a exigencias de abandonar Morena: “Ustedes renuncien a la dictadura del ego”

La Convención Nacional Morenista se pronunció el 24 de junio de 2022 sobre la continuidad de Mario Delgado Carrillo, dirigente del partido, y Citlalli Hernández, secretaria General, a quienes pidieron su renuncia inmediata por supuestamente “traicionar la militancia”.

Pero el dirigente nacional no se quedó callado y, durante una de las más recientes reuniones de los miembros más importantes de Morena en Coahuila, se pronunció y llamó a preservar la unión en puestos políticos.

Algunos de los reclamos en su contra que hizo esta fracción del Movimiento Regeneración Nacional, es que los personajes mencionados “traicionaron al partido”, e intentaron dar un “golpe de estado técnico con fines de perpetuarse en el poder”.

Lo anterior luego de que Delgado llamara a renovar todos los cargos dentro del partido, excepto los de la dirigencia, comportamiento que sus compañeros describieron como “amañado”, pues podría dar pie a la llegada de miembros del PAN, PRI o PRD.

Por esta razón, los morenistas en su contra consideraron que tanto Citlalli Hernández como Mario Delgado se aferran “vergonzosamente” a sus puestos y buscan “atropellar los derechos” de los militantes fundadores, entre otras acusaciones.

Fue durante la más reciente Asamblea Informativa “Unidad y Movilización para que siga la Transformación” en Madero, Coahuila, donde Mario Delgado hizo algunos apuntes respecto al posicionamiento de sus compañeros.

El dirigente nacional convocó a las y los referentes del Movimiento fundado principalmente por Andrés Manuel López Obrador “a llevar tatuados en su pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Además, les pidió que se comporten en estos tiempos de lucha política como “compañeros fraternos y siempre sumar, nunca dividir”, pues consideró que lo principal es el proyecto y no la persona en su individualidad.

“Vibren de orgullo por ser mexicanos y ser morenistas; nunca dejen de luchar por la Cuarta Transformación. Que nunca les gane la indiferencia ante la desigualdad y la pobreza; que los llene de indignación la violencia contra las mujeres; que les hierva la sangre ante la corrupción; la impunidad y la injusticia”, dijo durante el discurso que lanzó.

Por lo anterior, llamó a sus compañeros, quienes encabezan los reclamos en su contra y de su mano derecha, Citlalli Hernández, a que “sean patriotas inquebrantables ante la defensa de nuestra soberanía nacional”.

Señaló que por ahora, el único objetivo que importa dentro de Morena es “seguir impulsando el cambio en la historia nacional y no una historia personal”, y pidió a los críticos que definitivamente “renuncien a la dictadura del ego; que en su corazón habite el amor y no el odio”.

“Asuman la austeridad de Juárez, la templanza de Morelos y la firmeza y tenacidad de Andrés Manuel López Obrador”, declaró el líder morenista rumbo al final de su discurso.

Pero no fueron todos los puntos que tocó, pues especificó que parte importante de la transformación de México se está realizando precisamente dentro del partido, donde se persigue actualmente una reorganización “con miras a tener un partido más fuerte y unido, que siga siendo eficaz en la lucha electoral”.

“Morena es el partido más democrático que hay en México, en Morena, sin simulaciones ni imposiciones ponemos las decisiones más importantes en manos de las y los mexicanos. Por eso, vamos a seguir manteniendo las encuestas, porque es la manera de darle el poder a la gente. Y en Morena el pueblo manda”, sostuvo Delgado.

En el evento, además, lo acompañaron la secretaria general del partido Citlalli Hernández, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la diputada Carmen Patricia Armendáriz, Rafael Barajas “El Fisgón”, el secretario de gobierno Adán Augusto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo; el senador Ricardo Monreal, entre otros.

