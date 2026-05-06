¿Cuánto cuesta la playera de Olivia Rodrigo con el Barcelona y dónde comprarla en México?

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La colaboración entre Olivia Rodrigo y el FC Barcelona tendrá presencia en uno de los partidos más importantes del calendario: el Clásico ante el Real Madrid del próximo 10 de mayo.

Como parte del acuerdo con Spotify, la artista aparecerá en el frente de la camiseta blaugrana, siguiendo la línea de colaboraciones con músicos internacionales como Travis Scott y Coldplay .

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Características y costo

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La playera forma parte de una edición especial Olivia Rodrigo x Barcelona correspondiente a la temporada 2025/26.

Se trata de una versión limitada a 1,899 unidades para hombre y 1,899 para mujer, todas numeradas y con certificado de autenticidad.

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El diseño mantiene los colores azul y grana e incorpora el logotipo con las iniciales de la cantante en la parte frontal. Además, incluye detalles como el parche de campeón de LaLiga 2024-2025 en la manga derecha, tecnología Nike Dri-FIT ADV y un empaque especial de colección.

El precio de esta edición es de 10,000 pesos mexicanos; además, hubo 11 unidades firmadas por la artista con un valor de 74,900 pesos, las cuales ya están agotadas.

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Dónde comprar la playera

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La camiseta, junto con otros productos de la colaboración, está disponible a través de la tienda en línea oficial del FC Barcelona.

El lanzamiento se anunció el pasado 1 de mayo, días después de que la cantante, ganadora del Grammy, estrenara su sencillo “Drop Dead”, tema principal de su próximo álbum, programado para el 12 de junio.

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