“¿Dónde estaban para defender la honorabilidad de Alito?”: Mario Delgado señaló falta de apoyo del PAN al PRI

Delgado Carrillo se lanzó contra los panistas (Foto: Cuartoscuro/PAN)

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, volvió a ironizar con la situación que vivió el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, cuando los expresidentes del tricolor pidieron su renuncia.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el morenista, sin querer “amarrar navajas”, cuestionó el nulo o poco apoyo que los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) han mostrado hacia el exgobernador de Campeche, pese a que se han aliado en los últimos procesos electorales con la coalición Va por México.

Entre los personajes que arrobó Delgado Carrillo se encuentran el vicecoordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda; el líder nacional Marko Cortés Mendoza; el expresidente Felipe Calderón Hinojosa; el empresario y líder de la organización de oposición Sí por México, Claudio X. González; así como el excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.

Y es que, sin dejar a un lado la ironía, el presidente del partido guinda señaló a dichos políticos de no haber actuado para defender la “honorabilidad” del priista, pese a que éste “les ha entregado” el poder al interior del tricolor.

“No quiero amarrar navajas, pero pregunto ¿Dónde estaban ayer @SantiagoCreelM, @MarkoCortes, @FelipeCalderon, @ClaudioXGG, @RicardoAnayaC para defender la honorabilidad de @alitomorenoc cuando les ha entregado sin condiciones lo que queda del #PRI? ¡Ingratos! #AlitoNoEstásSolo”, redactó este miércoles 15 de junio.

Mario Delgado reclamó el nulo apoyo del PAN (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Este fue el segundo tuit del estilo que emitió Mario Delgado; el primero aconteció el pasado 14 cuando recomendó que Moreno Cárdenas siga al frente del instituto político que se creó en las primeras décadas del siglo XX.

Fuera de ser una recomendación “por el bien” del Revolucionario Institucional, el consejo tuvo como objetivo de señalar el trabajo que éste presuntamente ha hecho a favor de Morena, pues desde que se volvió el líder nacional ha perdido muchos estados a manos del partido guinda.

Además, cuestionó la alianza de Va por México, a la cual ha señalado en múltiples ocasiones de tener tintes de derecha, de ser uno de los pilares para que Regeneración Nacional continúe obteniendo puestos de representación popular.

“Con todo respeto y sin ánimos de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: @alitomorenoc debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con @MarkoCortes y la derecha. #FuerzaAlito”

Mario Delgado mandó mensaje a Alito Moreno (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Los mensajes se dieron posterior a la reunión que sostuvieron los priistas, en la cual se planteó la posibilidad de que Moreno Cárdenas abandone la dirigencia priistas; sin embargo, trascendió que éste se negó a hacerlo al argumentar apoyo de la militancia.

No obstante, Alito aceptó que cada uno de los exdirigentes plantearon sus inconformidades, así como sus planes a futuro, entre los que incluyeron si él debía o no seguir al frente del Revolucionario Institucional; aseveró que lo que los unió fue la autocrítica y reflexión sobre el presente del instituto político.

“Nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas”, indicó ante los medios de comunicación.

Pese a tal situación, ninguno de los líderes del PAN o del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-otro de los integrantes de Va por México- se ha referido en apoyo al priista, situación que ha sido aprovechada por los morenistas para denostar el apoyo y la unión de la alianza.

