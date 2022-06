“No dividamos”: Mario Delgado envió mensaje a las “corcholatas” de Morena rumbo al 2024

Mario Delgado y Citlalli Hernández dieron inicio al proceso de reorganización interna de Morena de cara a los comicios del 2023 y 2024 (Foto: Twitter/@mario_delgado)

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carillo, mandó mensaje de que habrá “piso parejo” en la elección de postulantes a cargos públicos y pidió a las “corcholatas” no dividir a la Cuarta Transformación a poco más de un año de que se conozca quién será la o el candidato oficial en la elección a la Presidencia de la República del 2024.

Durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes 20 de junio, el exdiputado federal exhortó a los dirigentes estatales y locales a mantener el compromiso de unidad y respecto, pues sentenció que las aspiraciones individuales no deberían de contaminar el proceso de reorganización interno que vivirá el partido guinda en los próximos meses.

Asimismo, pese a no ser un momento electoral para realizarlo, pidió a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal o cualquier otra persona que tuviera interés en la titularidad del Ejecutivo Federal a “promover abiertamente” sus aspiraciones, pero sin dividir al partido.

“Si alguno de nosotros cayera en tentación deslegitimaría el proceso; si hay apoyo del partido hacia alguien, estaríamos dando razones para dividir el movimiento. Por eso, vamos a actuar de manera institucional. Desde Morena les garantizaremos reglas claras y piso parejo”, expresó.

Mario Delgado pidió a las "corcholatas" promover abiertamente sus aspiraciones al 2024 (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Asimismo, acompañado por la secretaria general del movimiento, Citlalli Hernández Mora, dieron a conocer en julio, agosto y septiembre se llevará a cabo un proceso “abierto, plural y transparente” para renovar los órganos a nivel estatal y nacional del partido que encabeza la 4T, con excepción de la presidencia y al Secretaría General, cuyo periodo culmina en agosto de 2023.

En su disertación, Delgado Carrillo adelantó que la unidad será primordial, independientemente de quién gane la encuesta, para suplir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a que puntualizó que será fundamental que se asegure la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Tenemos que reorganizar nuestra vida interna para ser todavía más fuertes en la formación política y en la disputa electoral; el objetivo es tener un partido fuerte, organizado y unido para el 2024″

Finalmente, dio a conocer que el próximo 26 de junio en Torreón, Coahuila, el partido guinda comenzará los trabajos de reorganización del partido, con miras a los comicios por la gubernatura en dicha entidad, por lo que invitó a todos los simpatizantes, militantes, aspirantes, legisladores y de más referentes a cerrar filas a favor del proyecto de transformación.

El líder del partido guinda planea consolidar la 4T rumbo al 2024 (Foto: Mario Delgado/Morena)

Un día antes de la conferencia de prensa, Delgado Carrillo instó a la militancia del país a cerrar filas a favor de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones del 2024, haciendo énfasis en la necesidad de que se consolide el proyecto que AMLO ha encabezado.

Recordando que, desde la fundación del movimiento, todos los militantes han acudido a los hogares mexicanos a solicitar el apoyo durante los procesos electorales, Delgado Carrillo aseveró que ya es momento de que haya mayor participación de la ciudadanía al interior del partido guinda.

“Demostremos que nada puede dividirnos, que tenemos la firma convicción de que ningún interés personal puede estar por encima del proyecto de transformación. Salgamos de este proceso de renovación más unidos y fuertes que nunca”, fue el mensaje que emitió mediante un comunicado de prensa.

Finalmente, agregó que para que la Cuarta Transformación dure por muchos años más, todos los representantes del partido guinda -desde un simpatizante, un militante, hasta un legislador, presidente municipal y gobernador- deben actuar bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como hacer de la política un imperativo ético.

SEGUIR LEYENDO: