Higinio Martínez aceptó encuesta de Morena en Edomex: “No tengo obsesión por ser gobernador”

Higinio Martínez aceptó la encuesta de Morena para designar candidato en Edomex y aseguró que se atendrá a los resultados (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

Higinio Martínez, el ex presidente municipal de Texcoco, aseguró que aceptará el método de la encuesta propuesto por el Movimiento Regeneración Nacional para poder elegir al designado de coordinar la campaña por la gubernatura del Estado de México en 2023, donde además busca ser el designado para luchar por el puesto.

Lo anterior, luego de haberse reunido en las instalaciones de la Arena Ciudad de México, donde se dieron cita mujeres que han apoyado su movimiento a lo largo de las últimas semanas, y quienes abarrotaron el total de sus localidades en uno de los últimos eventos realizados antes de la decisión, a quienes también se dirigió como “el corazón del Edomex”.

“Ese corazón que hace latir con orgullo el alma de un estado muy castigado. 20 mil mujeres me acompañaron hoy, me demostraron su apoyo y les hice una promesa: trabajar para ellas sin pausa”, escribió en su perfil oficial de Twitter.

Aprovechó entonces para lanzar algunas de las que podrían ser sus primeras promesas de campaña en caso de que resulte ser el ganador de las encuestas que lo lleven a la candidatura que tiene como objetivo político principal ampliar la visión de la 4T por todo el territorio, arrebatando al PRI uno de sus últimos y más importantes bastiones.

Higinio informó que conoce la situación de las mujeres que viven en cada rincón de la entidad en la Zona Metropolitana, y señaló que necesitan una vida más digna, acceso a la educación sin restricciones, más empleos y más consideración.

“Ellas son las que mueven el centro económico de todo México. Sin su esfuerzo, Edomex sería un lugar gris y desolado, su sonrisa es la que hace brillar el espíritu mexiquense”, apuntó.

Higinio Martínez aceptó la encuesta como Método

Durante su discurso, el morenista aseguró que se decidió adherirse a la encuesta que se propuso desde la dirigencia del Movimiento, método que elegirá al próximo o próxima coordinadora de la campaña, y al abanderado definitivo que peleará por la gubernatura contra Va Por México.

En un principio, dijo, él propuso la designación directa, pero frente a sus simpatizantes, confirmó que no se obtuvo una respuesta porque supuestamente no pudieron con el reto que implica verse a los ojos unos a otros y exponer las razones por las que no se puede apoyar a tal o cual.

Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez fueron los "destapados" de Morena rumbo a la candidatura por el Edomex (Foto: Claudia Sheinbaum)

Recordemos que Higinio se enfrenta a Delfina Gómez, ex candidata por la gubernatura del Edomex con Morena y ahora secretaria de Educación Pública (SEP), y a Horacio Duarte, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ambos presidenta y presidente municipal de Texcoco al igual que su tercero.

Aseguró que la encuesta puesta sobre la mesa por la dirigencia de Mario Delgado, apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, únicamente dejará un proceso de competencia interna, pero si es la decisión final, entonces no tendrá ningún reclamo sobre los dichos, pues él no es un “político vulgar y ambicioso”, y si resulta perdedor, entregará el puesto.

“No tengo obsesión por ser gobernador, nunca. No soy un ambicioso vulgar y lo voy a seguir demostrando y como lo he dicho: la traición y la deslealtad nunca jamás estarán de mi lado”, finalizó el político mexiquense.

Quién es Higinio Martínez

Higinio Martínez es Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México; fungió de los años ochenta a principios del nuevo siglo como jefe de los servicios médicos de la Universidad Autónoma de Chapingo.

Su experiencia en la política comenzó en 1975 como parte del Partido Mexicano de los Trabajadores, más tarde fundó el Partido Mexicano Socialista y finalmente fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En los años 90 fungió como Diputado Local en el Congreso del Estado de México, puesto que repitió en 2006 y en el año 2012, además de convertirse en Senador de la República de 1997 al año 2000.

Tras intentarlo en un par de ocasiones, logró hacerse con la presidencia municipal de Texcoco del año 2003 al 2006, puesto que repitió de 2015 a 2018, para luego ser electo por segunda cuenta como Senador de la República en 2018.

En 2012 se unió a Andrés Manuel López Obrador como militante de Morena y una de sus tareas más importantes fue la de asesorar a la maestra Delfina Gómez en su campaña por la gubernatura. Él mismo intentó ser gobernador en el Edomex en 1999, perdiendo ante Arturo Montiel Rojas del PRI.

