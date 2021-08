Hackearon cuenta del senador Higinio Martínez para pedir dinero a su nombre

Higinio Martínez (Foto: Cuartoscuro)

El senador Higinio Martínez informó que su cuenta personal de WhatsApp fue hackeada y que quienes la tomaron han estado pidiendo dinero a su nombre a sus contactos.

Debido a ello hizo un llamado a sus conocidos que tomen en cuenta ninguna solicitud monetaria proveniente de su número y que reporten el mensaje.

“Les informo a todos mis contactos de #WhatsApp que mi cuenta ha sido hackeada. Están pidiendo una cantidad de dinero que no he solicitado. Agradecería no tomaran en cuenta dicho mensaje y reportarlo por favor. Gracias”, denunció el legislador por Morena.

Sin embargo no es el primer personaje político al que le sucede esto. En julio pasado, delincuentes estuvieron pidiendo dinero a nombre del senador Ricardo Monreal y el primero de agosto se dio a conocer que extorsionadores hackearon el número de la ex primera dama Margarita Zavala para ejecutar fraudes.

(Foto: Twitter)

En el caso del líder de Morena en el Senado de la República, alertó que existe una banda de presuntos extorsionadores que no ha sido desarticulada en más de tres años, la cual se dedica a pedir dinero a su favor.

En un video que Monreal Ávila publicó el 19 de julio pasado, explicó que dicha organización delictiva opera en distintos puntos de la república, envían mensajes desde un teléfono celular que supuestamente perteneciente al senador e incluso fingen su voz.

“Desde hace más de tres años, presenté denuncia ante la Fiscalía General de la República por extorsión y por delitos como el de usurpación de funciones y de personas”, explicó el doctor en derecho. Agregó que los presuntos extorsionadores prometen facilitar trámites o favorecer de alguna manera al “donante”; sin embargo, el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) asegura que jamás ha incurrido en este tipo de actividades.

SEGUIR LEYENDO: