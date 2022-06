Violencia, amenazas de muerte, infidelidades y un primer divorcio: el escenario tras el feminicidio de Yrma Lydya

Últimos mensajes de Yrma Lydya, escritos en una servilleta. (Foto: Redes sociales de Yrma Lydya)

El pasado 24 de junio, la cantante Yrma Lydya, de 21 años de edad, fue asesinada tras recibir tres disparos de parte de su esposo, Jesús Hernández Alcocer, un abogado de 79 años, en el restaurante Suntory, localizado en calles de la colonia Del Valle de la Ciudad de México. Desde entonces, la cascada de información que contextualiza la tragedia no ha parado. Ahora se sabe que una exesposa del homicida se “suicidó” misteriosamente, con dos disparos, hace años; que ya había violentado a la propia Yrma en ocasiones anteriores y la existencia de supuestas infidelidades; incluso, se habrían divorciado antes por el maltrato, aunque volvieron a contraer nupcias.

La cantante se casó con el hombre de la tercera edad el 24 de mayo de 2021. Pero según se ha dado a conocer en diversos reportes, la pareja se habría divorciado en septiembre pasado, apenas unos cuatro meses después de casarse. Las razones habrían sido las constantes agresiones de él hacia ella, que iban desde insultos en público y humillaciones como escupitajos, hasta amenazarla a punto de pistola.

(Foto: Facebook/Yrma Lydya)

No obstante, dos meses después de separarse se volvieron a casar. Eso no implicó que las cosas mejoraran. Y es que en diciembre del año pasado, Yrma Lydya habría puesto una denuncia en contra de su ahora homicida por violencia intrafamiliar. En la denuncia de la que se ha hecho eco ya en algunos medios, se indica como el abogado la violentó en público, precisamente en un restaurante de la capital mexicana. Luego ya en su casa el ataque siguió, al punto de ser acribillada y tener que pedir ayuda de los empleados de su casa para poder librarse de esa situación. Pero la denuncia no procedió porque la misma cantante otorgó su perdón.

Precisamente, el periodista Antonio Nieto difundió que Yrma Lydya denunció a Hernández Alcocer el diciembre pasado por violencia familiar. Supuestamente, en su declaración afirmó que su esposo le había apuntado a la cabeza con una pistola.

También, desde que ocurrió el homicidio, han surgido diversos testimonios que apuntan a la violencia de la cual la cantante era víctima. Por ejemplo, la presentadora Addis Tuñón reveló que en una ocasión ella estuvo con el matrimonio y fue testigo de que la joven sufría de maltratos por parte de su presunto asesino. Fue durante una comida que compartió con la cantante y su esposo, que el abogado dijo a la mamá de Lydya que “la señorita tiene precio y ella lo sabe”, refiriéndose a que él podía hacer lo que quisiera ya que mantenía a Yrma.

(Foto: Facebook/Yrma Lydya)

Asimismo, la joven había participado en GranDiosas tour, gracias al cual conoció a Hugo Mejuto, productor del show. En entrevista con De Primera Mano, Mejuto aseguró que en varias ocasiones Yrma le hizo saber que no podía unirse a su espectáculo por motivos personales, que la mayoría de las veces eran problemas económicos.

Por otro lado, el diario Excélsior publicó este 24 de junio que durante una entrevista que el medio hizo a una importante firma de abogados, confirmaron que la joven había intentado divorciarse desde el pasado abril debido a que él la agredía físicamente. Según el reporte, la cantante habría acudido con los abogados con fotografías de lesiones que le había hecho su esposo en el dorso. Sin embargo, frenó el proceso ya que buscaría un acuerdo de conciliación.

De igual manera, fuentes de Foro TV han afirmado que Lydya se encontraría el 23 de junio con Jesús Hernández para firmar los papeles de divorcio. Sobre el momento del homicidio también ha trascendido que Hernández Alcocer habría sido descubierto por Yrma mientras le era infiel, una razón más por la que ella habría exigido el divorcio.

(Foto: Facebook/Yrma Lydya)

En tanto, la familia de la víctima dijo a través de su cuenta de Instagram que no harían por el momento ninguna declaración, y pidieron comprensión por el momento que ahora están pasando. Aún así aclararon que no cuentan con “ningún portavoz, abogado o representante”, y que todos los datos que den a la opinión pública serán mediante esa red social.

La noche de este sábado, las autoridades capitalinas trasladaron a Jesús Hernández Alcocer al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, junto con su escolta. De acuerdo con los reportes, al abogado se le acusa de feminicidio, así como de intentar sobornar a los agentes que lo detuvieron, para obtener su libertad, e intentar ocultar el arma con la cual habría perpetrado el crimen en contra de la joven de 21 años.

El jueves 23 de junio de 2022, vecinos de la colonia Del Valle (Ciudad de México) y comensales del lujoso restaurante Suntory reportaron la detonación de un arma de fuego al interior del negocio. De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre adulto mayor había detonado el artefacto hasta en tres ocasiones en contra de una mujer que, posteriormente, fue identificada como su esposa Yrma Lydya. Instantes después del suceso, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que elementos en campo realizaron la detención del abogado de 79 años y un acompañante suyo, quien fue identificado como su chofer, y confirmaron que la mujer de 21 años perdió la vida al interior del inmueble.





