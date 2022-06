Quién es el presunto asesino de Yrma Lydia, la cantante atacada a tiros en un restaurante de la CDMX

(foto: FGJCDMX)

“Además cómo te quiere, y cómo te cuida. Qué atento es. Qué educado”, le dijo la fallecida Carmen Salinas a la cantante Yrma Lydya, de 21 años, al referirse a su esposo Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, durante una entrevista para su canal de YouTube.

La noche de este jueves 23 de junio la artista fue asesinada a tiros por Alcocer, su marido 58 años mayor que ella. El homicidio ocurrió en el área privada de un lujoso restaurante ubicado en la colonia Del Valle, aproximadamente a las 21:00 horas.

Alcocer, presuntamente, intentó huir a bordo de su auto, pero él y su chofer fueron detenidos por policías de la alcaldía Benito Juárez en las afueras del restaurante.

Los primeros detalles fueron proporcionados por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Omar García Harfuch, a través de su cuenta de Twitter en donde detalló que “un hombre le disparó a su esposa en tres tres ocasiones, él ya se encuentra detenido”.

Posteriormente señaló que se trataba en realidad de dos detenidos, el chofer y el presunto agresor. Poco después, los primeros reportes indicaron que la mujer habría recibido tres impactos de bala en el tórax, aunque una testigo entrevistada por Foro TV señaló que el último disparo fue dirigido a la cabeza.

Horas después del suceso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) compartió que se abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Según las primeras versiones, Hernández Alcocer, quien habría disparado en tres ocasiones contra su esposa, fue identificado como supuesto abogado abogado y empresario presuntamente ligado con algunas personalidades de la opinión pública mexicana.

En el mismo restaurante donde asesinó a su mujer, en 2011 Alcocer se reunió con el Obispo Onésimo Cepeda, fallecido en febrero pasado, y un abogado, para celebrar la resolución del Octavo Tribunal Colegiado por un caso de denuncia de fraude que presentó una empresa en contra del religioso.

El periodista Paco Rodríguez, en una columna para el portal Índice Político, se refirió a Hernández Alcocer como un hombre que se ostentaba como “proveedor de las dependencias del sector de seguridad”. Siempre llevaba, de acuerdo con Rodríguez, una pistola de oro fajada en la cintura.

Incluso señaló que la dependencia a cargo de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, le compró hasta 38 mil millones de pesos por asignación directa.

También, según el columnista, el supuesto abogado hacía gala de ser la única persona que podía conseguir que las dependencias de seguridad le compraran a los proveedores que él les indicaba y de ser un protegido de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Supuestamente, en un oficio de la subprocuraduría de investigación especializada en delitos federales, con fecha de 2012, se le acusó a Hernández Alcocer de los delitos de usurpación de profesión y extorsión.

Otras personalidades con las que fue vinculado Alcocer, según la investigación del periodista, son el ex propietario del equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz; el fallecido obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda; un diputado del PAN; un ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y un ex funcionario de la Procuraduría General de la República (hoy FGR).

Yrma Lydya compartía fechas como artista invitada en la gira del 2022. Era hija del influyente empresario Carlos Quiñones, fundador del Grupo Radio Comunicación S.A., quien murió en el 2020 por contagio de COVID-19.

Desde joven estuvo interesada en la música pero también tuvo incursiones en la actuación, con diez apariciones en la pantalla chica en por lo menos 10 telenovelas, además de 6 obras de teatro. Además recibió un Doctorado Honoris Causa por aportes a la cultura y méritos propios en la Cámara de Diputados.

