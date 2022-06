López-Dóriga criticó mensajes de funcionarios de la 4T por contagios de COVID-19

Joaquín López-Dóriga crítico los mensajes con los que los funcionarios notificaron su contagio (Foto: Cuartoscuro)

El periodista Joaquín López-Dóriga se lanzó contra los funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que dieron positivo a COVID-19, pues dijo que no les preocupan el bienestar de los menores de 18 años, debido a que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue muy criticada por la tardía vacunación a niños.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador crítico los mensajes con los que los integrantes de la 4T hicieron públicos sus contagios, los cuales han ido incrementado a lo largo de las semanas, al igual que los índices de casos activos en el país.

“Machote de funcionarios #4-T que se contagian de Covid: ‘Me encuentro estable y con síntomas leves. Seguiré con mis actividades desde casa y mi equipo continuará trabajando en las acciones para beneficio de los ciudadanos’. Solo de los ‘ciudadanos’, de menores de 18 años, no”, escribió el periodista en redes sociales.

El periodista se lanzó contra la 4T (Foto: Twitter/@lopezdoriga)

Quien fue la primera en informar de su segundo contagio positivo por SARS-CoV-2 fue Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 15 de junio. Posteriormente, le siguió Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 20 del mismo mes, y sólo dos días después, Martí Batres, secretario de Gobierno de la capital del país.

Cabe mencionar que la mandataria capitalina fue duramente criticada por no frenar los eventos masivos en la CDMX pese a la alza de contagios por COVID.19. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, fue una de las funcionarías públicas que emitió su descontento hacia las acciones de Sheinbaum Pardo.

“Lamentablemente no está dentro de mis facultades. Ojalá que la gente se cuide y no haya más muertos a causa del COVID-19″, dijo a través de Twitter. No obstante, es necesario comentar que la alcaldesa canceló actividades en la demarcación con el fin de evitar aglomeraciones..

La jefa de Gobierno ha sido criticada por no cancelar eventos masivos en CDMX (Foto: Twitter/@Claudiashein)

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), en su reporte del pasado 25 de junio se contabilizaron 16 mil 214 nuevos casos positivos y 23 defunciones, sin embargo, se tiene registrados 108 mil 502 casos activos en la República.

Según reportó el informe, de acuerdo al número de contagios acumulados confirmados por cada entidad, la mayor parte de los casos se acumula en 10 estados según sus estadísticas:

Ciudad de México (1 millón 469 mil 351), Estado de México (591 mil 623), Nuevo León (331 mil 090), Guanajuato (287 mil 146), Jalisco (251 mil 786), San Luis Potosí (191 mil 488), Tabasco (190 mil 907), Veracruz (185 mil 463), Puebla (173 mil 136) y Sonora (169 mil 310). Estas entidades sumarían el 64% de todos los casos acumulados en México.

México vive un repunte en casos de COVID-19 (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Ese mismo día se llevó a cabo diversas marchas de la comunidad LGBTTTIQ+ en donde abarrotaron las avenidas principales de más un estado de la República. No obstante, en la capital del país se registró que 250 mil personas fueron las que asistieron.

Otro de los eventos masivos que se presentaran en los próximos días, en el que también se espera que asistan miles de capitalinos, es el concierto gratuito de Maldita Vecindad y los hijos del 5to patio en el Zócalo capitalino, pactado para el 16 de julio.

