¿Nuevo romance de Cazzu en México con Ignacio Colombara? Clarita Videla revela cómo le afectó esta supuesta relación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El escándalo mediático que rodeó a Clarita Videla no surgió de su carrera artística ni de sus logros internacionales, sino de un episodio vinculado con México que la expuso de una manera inesperada y dolorosa.

La bailarina argentina, reconocida por su disciplina y presencia en escenarios de distintos países, tuvo que enfrentar una de las etapas más difíciles de su vida cuando su historia personal se hizo pública en redes sociales tras una gira musical en territorio mexicano.

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Todo comenzó cuando se filtró un video donde el nombre de Ignacio Colombará, expareja de Clarita, aparece junto a la cantante Cazzu al término de una serie de conciertos en México.

Hasta ese momento, Clarita y Ignacio seguían siendo pareja y mantenían contacto habitual, según relata la propia artista.

La viralización de esas imágenes no solo puso fin a su privacidad, sino que también desató una ola de comentarios y comparaciones en las plataformas digitales, generando una presión emocional añadida a una etapa que ya era compleja por motivos personales y profesionales.

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El efecto de la gira en México sobre la vida de Clarita Videla

La argentina se dijo expuesta cuando comenzaron los rumores que envolvían a Cazzu y un bailarín con quien era pareja (Alex Rodríguez/Siéntese quien pueda/Univisión)

La artista detalla que, incluso durante la gira de Ignacio en México, ambos seguían compartiendo proyectos y planes de futuro.

Fue solo después de esa etapa, específicamente el 8 de noviembre, cuando la relación terminó de manera abrupta. “Fue una ruptura inesperada”, confiesa Clarita, quien admite que percibió cambios en la actitud de su pareja durante y después del viaje, aunque la magnitud de la situación la sorprendió tanto como al público.

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La exposición mediática a raíz del video filtrado significó para Clarita atravesar el dolor de una ruptura sentimental y el escrutinio público simultáneamente. La bailarina explica que muchas de las cosas que descubrió sobre la situación las supo al mismo tiempo que el resto de la gente, lo que incrementó el impacto emocional. “

Una cosa es vivir una situación dolorosa en privado y otra muy distinta es hacerlo mientras miles opinan sobre tu vida”, reflexiona sobre esos días.

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El episodio también abrió un debate público sobre la empatía y la sororidad entre mujeres, ya que gran parte del foco mediático se centró en comparaciones físicas y opiniones sobre los integrantes de la historia.

Clarita se muestra crítica con esa tendencia, resaltando que el valor de las personas no se mide por el cuerpo ni por la competencia entre mujeres, sino por la humanidad y el respeto a la intimidad.

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La reciente gira “Latinaje” de Cazzu en México provocó un giro inesperado en la atención mediática, al desatarse rumores sobre un supuesto nuevo vínculo sentimental de la cantante. El centro de las especulaciones es Ignacio Colombara, un joven bailarín y actor de doblaje argentino que comparte escenario con la artista y que, desde hace semanas, acapara titulares y comentarios en redes sociales.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

Durante un concierto, la cantante se dirigió al público mientras presentaba a sus bailarines y, al señalar a Ignacio Colombara, pronunció la frase: “Ese es mío”. El comentario, recogido por el periodista Javier Ceriani, fue interpretado por muchos asistentes y seguidores como una muestra de interés personal, generando una ola de suposiciones en torno a la naturaleza del vínculo entre ambos.

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Hasta ahora, ni Cazzu ni Ignacio Colombara han confirmado públicamente que exista una relación sentimental. Las versiones surgieron después de la declaración de la artista sobre el escenario, sumadas a la cercanía que exhiben durante las presentaciones y viajes de la gira en México. Varios periodistas, entre ellos Javier Ceriani y Flor Rubio, han dado seguimiento a la historia, pero todo indica que, si hay algo más allá de la amistad y el trabajo, permanece reservado al ámbito privado.

Perfil de Ignacio Colombara y su relación con el arte

Ignacio Colombara nació en Mendoza, Argentina, en septiembre de 1999 y actualmente reside en Buenos Aires. Desde muy pequeño estuvo vinculado al mundo artístico: su madre es bailarina y su padre, sonidista. Comenzó su carrera en el doblaje a los seis años, prestando su voz a personajes de series y películas de grandes producciones, como Disney y Marvel.

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A los catorce años inició una formación profesional en danza, teatro y música. Su especialidad es el hip hop, aunque también se ha presentado en estilos como jazz y contemporáneo. Ha actuado en escenarios como el Teatro Colón y ha realizado giras por Latinoamérica. En redes sociales, suele compartir imágenes y videos tanto de sus actuaciones como de sus viajes, donde es frecuente verlo junto a Cazzu en el contexto de la gira “Latinaje”.