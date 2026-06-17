Este es el vínculo que une a Juan Rulfo con Manuel García Rulfo, actor relacionado con Shakira

La poco conocida relación entre Manuel García-Rulfo y el célebre escritor Juan Rulfo. (Instagram: @shakira, @manu_rulfo / Juan Rulfo: Foto Especial)

Shakira se mantiene como tema de conversación digital. A una semana de su acto en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la barranquillera ha sido vista cenando junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en el Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, California.

Las imágenes, difundidas por el portal estadounidense DeuxMoi, han dado pie a especulaciones que cobran fuerza en plataformas como X —antes Twitter— sobre un posible romance.

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A unas horas de la publicación del paparazzi, Trends, herramienta de Google que permite consultar y analizar la popularidad de las búsquedas de palabras clave o temas a lo largo del tiempo, ha registrado un interés puntual en Manuel García-Rulfo, cuya carrera profesional y vida personal lo mantienen como un nuevo referente en Hollywood.

¿Amistad o nuevo romance de Shakira?

En 2024, Shakira declaró a la revista PEOPLE que, tras su publicitada separación del exfutbolista Gerard Piqué, el amor de pareja tenía un rol secundario en su vida: “¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento? Cuando somos madres, nunca bajamos la guardia. Podemos seguir trabajando, pero nuestro compromiso como madres es inquebrantable. Pero los niños siempre van primero y es lo que más nos consume”.

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A inicios de junio pasado, en entrevista para el mismo medio, la colombiana habló de experiencias aprendidas, aunque sin profundizar en nuevas oportunidades en el amor.

¿Cuál es el vínculo entre Juan Rulfo y Manuel García-Rulfo?

La atención pública no solo se ha concentrado en la trayectoria profesional de Manuel García-Rulfo, sino también en aspectos personales de su vida. Por ejemplo, su relación con el célebre escritor Juan Rulfo.

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El lazo familiar es el de tío abuelo y sobrino nieto. El parentesco proviene del abuelo paterno del actor, quien era primo hermano del autor de Pedro Páramo. Aunque Manuel García-Rulfo ha aclarado en entrevistas para medios mexicanos que se trata de una relación lejana, ambos comparten profundas raíces en el estado de Jalisco y un innegable misticismo artístico.

Este vínculo sanguíneo cerró un círculo histórico cuando Manuel García-Rulfo asumió el papel protagónico en la adaptación de Pedro Páramo estrenada por Netflix. Dar vida al icónico cacique de Comala supuso un gran reto profesional y un homenaje indirecto al legado literario de su propia dinastía.

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A pesar del peso del apellido, el actor jalisciense ha construido una sólida trayectoria internacional por mérito propio.

Este vínculo sanguíneo cerró un círculo histórico cuando Manuel García-Rulfo asumió el papel protagónico en la adaptación de Pedro Páramo estrenada por Netflix. (Carlos Somonte/Netflix via AP)

Manuel García-Rulfo, un actor en ascenso

Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Inició su carrera en cortometrajes y proyectos locales antes de incorporarse a producciones internacionales de mayor escala.

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Entre sus trabajos destacan Bless Me, Ultima y Cake. Su proyección internacional se consolidó con Los siete magníficos en 2016, donde interpreta a uno de los protagonistas junto a Denzel Washington y Chris Pratt.

El actor participa también en La sombra del sicario. Esa diversidad de papeles explica por qué su nombre se vincula a una producción de alto presupuesto y alcance global tras ser anunciado como parte de Jurassic World Rebirth.

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En adaptaciones de Agatha Christie, García Rulfo interpreta a Bouc en Asesinato en el Orient Express en 2017 y retoma el personaje en Muerte en el Nilo en 2022.

En televisión, apareció en la serie Goliath de Amazon Prime Video. Esta participación amplió su presencia fuera del cine y reforzó su trayectoria en producciones dirigidas al mercado de Estados Unidos.

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