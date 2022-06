“La violencia es el mayor problema de la 4T”: López-Dóriga arremetió contra AMLO y su estrategia de seguridad

Joaquín López-Dóriga criticó los "abrazos y no balazos" de AMLO. (Fotos: Facebook/Twitter)

Los “otros datos” y la frase, mas no estrategia, de los “abrazos y no balazos” no han sido suficientes para atender las necesidades de la población en materia de seguridad ni para combatir la violencia que, en conjunto con la pobreza, la desigualdad, la economía, la salud y la educación, es el problema más grave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo afirmó Joaquín López-Dóriga quien, nuevamente, utilizó su columna en el diario Milenio para arremeter en contra del presidente y su fallida, como él la considera, estrategia de seguridad.

La violencia es una “crisis que no ha podido reducir por más que, en sus otros datos, el presidente López Obrador diga lo contrario y defienda su frase, que no estrategia, de abrazos y no balazos”, afirmó el periodista López-Dóriga.

El periodista recalcó las múltiples promesas que el ahora presidente de la República se encargó de repetir desde su campaña y al llegar al mando del Ejecutivo Federal. De acuerdo con los datos que compartió López-Dóriga, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 16 de junio de 2022 la fecha “se han cometido 123 mil 435 homicidios dolosos”.

Dicha cifra, cabe mencionar, supera notoriamente las cifras alcanzadas durante las administraciones anteriores de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, mientras que se acerca a los homicidios dolosos registrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A partir de los datos registrados por la agencia TResearch International en su informe La guerra en números, es posible corroborar las aseveraciones de López-Dóriga que refieren a la violencia como uno de los mayores problemas de la Cuarta Transformación, pues las cifras de homicidios dolosos en los últimos gobiernos se distribuyen de la siguiente manera:

- 76 mil 767 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari

- 80 mil 671 en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León

- 60 mil 280 con Vicente Fox como presidente

- 120 mil 463 durante el gobierno de Felipe Calderón

- 156 mil 66 durante la gestión de Enrique Peña Nieto

- 123 mil 435 con Andrés Manuel López Obrador (hasta el 16 de junio de 2022)

Cifras de homicidios dolosos por año durante las últimas administraciones en México. (Captura: TResearch International)

De acuerdo con las cifras reportadas por la agencia, 2019 y 2020 han sido los años más violentos de la administración de AMLO, pues se reportaron 36 mil 661 y 36 mil 773 homicidios dolosos respectivamente.

Sobre esto, López-Dóriga criticó al presidente de la República porque, desde su perspectiva, atacar las causas de la criminalidad no ha sido suficiente y es lo único en lo que AMLO se ha enfocado. “Lo demás son abrazos y no balazos” y, el “atender las causas, en este caso, no resuelve las consecuencias, ahí está la estadística. Con las causas hay que aplicar la ley a los delincuentes. Ni cuidarlos, como ha dicho que hace, ni matarlos, como afirma hacían en el pasado conservador”, expresó el periodista.

AMLO ha defendido en múltiples ocasiones su postura de "abrazos, no balazos". Foto: Presidencia de México.

Finalmente, López-Dóriga aprovechó para asegurar que lo único que debe hacer Andrés Manuel López-Obrador es aplicar la ley que protesto guardar y hacer guardar. “Nada más, pero nada menos”, concluyó.

En semanas recientes, el periodista ya había manifestado su preocupación debido al incremento en las cifras de violencia e inseguridad en el país. El pasado 2 de junio aseguró que una adecuada política pública contra la violencia tenía que estar en un punto medio entre los abrazos y los balazos, pero admitió su incertidumbre respecto al desempeño del presidente, pues comentó que “ya no sé si le dará tiempo o si aún tenga la voluntad política”.

